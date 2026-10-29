«Paint Your Pet»: Ζωγράφισε τον τετράποδο φίλο σου και στήριξε τα ζώα που έχουν ανάγκη

Πώς θα ήταν να μετατρέψετε τον αγαπημένο σας τετράποδο φίλο σε έργο τέχνης, συμβάλλοντας παράλληλα σε έναν καλό σκοπό;

Το Nook Art Studio και το TAKE ME HOME ενώνουν τις δυνάμεις τους την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό, για ένα ξεχωριστό εργαστήρι ζωγραφικής με τίτλο «Paint Your Pet». Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν το δικό τους κατοικίδιο και να δημιουργήσουν ένα προσωπικό έργο τέχνης.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το 20% του κόστους συμμετοχής κάθε ατόμου θα διατεθεί στο TAKE ME HOME, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, βοηθώντας τα ζώα να βρίσκουν πιο άμεσα το σπίτι τους. Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του, ο οργανισμός διευκολύνει την αναζήτηση χαμένων και εντοπισμένων ζώων, καθώς και την εύρεση οικογενειών για ζώα προς υιοθεσία.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε όσους αγαπούν τα ζώα και θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα προηγούμενη εμπειρία στη ζωγραφική. Στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, καθώς και ένα ποτήρι κρασί.

Πληροφορίες εκδήλωσης

Ημερομηνία: Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Ώρα: 19:00–22:00

Τοποθεσία: Nook Art Studio, Λεμεσός

Κόστος συμμετοχής: €35, με όλα τα υλικά ζωγραφικής και ένα ποτήρι κρασί

Κρατήσεις: 99816163

Τελευταία ημέρα κρατήσεων: 29 Οκτωβρίου

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η τέχνη γίνεται μια ευκαιρία για δημιουργία, σύνδεση και έμπρακτη στήριξη των ζώων που χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας άμεσα καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.