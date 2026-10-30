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Πόλη - Εξοχή
Το Family Hike Club του OPU επιστρέφει με πεζοπορία στο μονοπάτι Άρτεμις - Αυτή την Κυριακή
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 30.10.2026 09:16
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Φωτ.: Χριστοθέα Ιακώβου.

Το OPU προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια κυριακάτικη εξόρμηση στη φύση του Τροόδους, αυτή την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής πεζοπορικής περιόδου.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το OPU διοργανώνει πεζοπορικές εξορμήσεις, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει φυσικές διαδρομές της Κύπρου μέσα από μια δραστηριότητα που συνδυάζει την άσκηση, την εξερεύνηση και την επαφή με τη φύση.

Η πρώτη εξόρμηση της φετινής περιόδου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, στο μονοπάτι Άρτεμις, στην περιοχή της κορυφής του Ολύμπου, στο Τρόοδος.

Πρόκειται για μια κυκλική διαδρομή μήκους 7,7 χιλιομέτρων, με συνολική υψομετρική ανάβαση περίπου 100 μέτρων, η οποία προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν το ορεινό τοπίο της περιοχής. Η πεζοπορία είναι κατάλληλη και για οικογένειες με παιδιά, ενώ επιτρέπεται και η συμμετοχή με κατοικίδια.

Η πρώτη συνάντηση έχει οριστεί για τις 08:30 στο OPU House, ενώ όσοι επιθυμούν να μεταβούν απευθείας στο σημείο εκκίνησης του μονοπατιού μπορούν να συναντήσουν την ομάδα στις 10:30. Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής ενδέχεται να ακολουθήσει κοινό γεύμα, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Οι διοργανωτές συστήνουν στους συμμετέχοντες να φοράνε ή να πάρουν μαζί τους:

  • κατάλληλα παπούτσια πεζοπορίας,
  • ζεστά ρούχα λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών στο βουνό,
  • νερό,
  • σνακ,
  • γυαλιά ηλίου,
  • καπέλο
  • αντηλιακό

Πληροφορίες

Opu hike στο Άρτεμις

Ημερομηνία: Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026,

Συγκέντρωση 08.30 στο OPU House & 10.30 σημείο εκκίνησης στο μονοπάτι Άρτεμις

Συμμετοχή με υποχρεωτική εγγραφή: Φόρμα συμμετοχής | Διαδρομή πεζοπορίας

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ
Τρόοδος
ΑΤΖΕΝΤΑ
OPU COLLECTIVE
OPU HOUSE
ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ
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