«Άγρια Βιβλιοθήκη»: Η τέχνη του βιβλίου συναντά την οικολογική φαντασία στους Καπέδες

Μπορεί ένα βιβλίο να λειτουργήσει ως ζωντανό αρχείο της φύσης; Πώς συνδέονται η υλικότητα της σελίδας, η πράξη της ανάγνωσης και η οικολογική μας συνείδηση;

Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της έκθεσης «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία», που διοργανώνει το Celadon Centre for Arts & Ecologies στους Καπέδες, με εγκαίνια το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 16:00.

Σε επιμέλεια του Δρ. Γαβριήλ Κουρέα και του Λοΐζου Ολύμπιου, η έκθεση εξετάζει το βιβλίο όχι μόνο ως μέσο καταγραφής και μετάδοσης της γνώσης, αλλά και ως καλλιτεχνικό αντικείμενο που μπορεί να ενεργοποιήσει νέους τρόπους κατανόησης του φυσικού κόσμου.

Μέσα από καλλιτεχνικές εκδοτικές πρακτικές, οργανικές διαδικασίες, πολυαισθητηριακές εμπειρίες και τη χρήση βιώσιμων υλικών, η «Άγρια Βιβλιοθήκη» διερευνά τις σχέσεις ανάμεσα στη φύση, τη γλώσσα, το σώμα και το περιβάλλον.

Η έκθεση προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση στην ανάγνωση και την παραγωγή βιβλίων, δίνοντας έμφαση στην απτική εμπειρία, στον αργό χρόνο της δημιουργίας και στη δυνατότητα της τέχνης να καλλιεργήσει οικολογική επίγνωση.

Αντί το βιβλίο να περιορίζεται στην αναπαράσταση της φύσης, αντιμετωπίζεται ως ένας χώρος συμμετοχής στις διαδικασίες της. Η ύλη, οι ίνες, οι σελίδες και οι μορφές του γίνονται μέρος μιας ευρύτερης διερεύνησης της σχέσης του ανθρώπου με τον φυσικό κόσμο.

Μια έκθεση αφιερωμένη στη Ruth Keshishian

Η «Άγρια Βιβλιοθήκη» είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Ruth Keshishian (1944–2025), η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής της Κύπρου μέσα από τη μακρόχρονη δραστηριότητά της ως ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου Moufflon.

Η αγάπη της για το βιβλίο, και ιδιαίτερα για το εικαστικό βιβλίο, συνδέεται άμεσα με τη θεματική της έκθεσης, η οποία αναδεικνύει την εκδοτική δημιουργία ως αυτόνομη καλλιτεχνική πρακτική.

Τα εγκαίνια της έκθεσης συμπίπτουν επίσης με τα επίσημα εγκαίνια των εγκαταστάσεων του Celadon Centre for Arts & Ecologies, οι οποίες ανακαινίστηκαν με χορηγία του Υφυπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο σχεδίου αναζωογόνησης ορεινών περιοχών.

Παράλληλες δράσεις

Το πρόγραμμα της έκθεσης περιλαμβάνει εργαστήρια, συζητήσεις και κινηματογραφικές προβολές.

Το εργαστήρι «Τα βιβλία που εξαφανίζονται», με τον Λεόντιο Τουμπουρή, απευθύνεται σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καπέδων.

Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, από τις 16:00 έως τις 18:00, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήρι και η συζήτηση «Συμβιοποιητική: Εμπλεκόμενοι Στίχοι της Κυπριακότητας», με την Ντενίζ Αραούζου και τον Arçın Çelikesmer και τη συμμετοχή της Ceylan Hassan.

Την ίδια ημέρα, από τις 18:00 έως τις 20:00, θα ακολουθήσει το «Strange Strangers», ένα πρόγραμμα προβολών ταινιών μικρού μήκους σε επιμέλεια του Αλέξανδρου Πισσούριου, με έργα των Anne Reijniers και Eline De Clercq, Luke Fowler και Αλέξανδρου Πισσούριου.

Όλες οι παράλληλες δράσεις θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Celadon Centre for Arts & Ecologies.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες και συλλογικότητες

Στην έκθεση συμμετέχουν οι Alev Adil, Ρία Αλεξάντρου, Apia, Μαρίνα Γεραλή, EcoRove, Liss Fenwick, Fisherwomxn, Virág Garamvölgyi, Στέλιος Ιλτσιούκ, Ελίνα Ιωάννου & Λουίζα Παπαλοΐζου, Αντρούλα Καφά, Κυριακή Κώστα, Μαρία Λοϊζίδου, Megadence, Elektra Megaw, Melon, Mémoire des Sexualités, Olga Micińska, Χριστίνα Μήτρεντσε, Ελένη Μούζουρου, Νίκος Νικολαΐδης, Nicolas Nova & DISNOVATION.ORG, Αλέξανδρος Ξενοφώντος, Λοΐζος Ολύμπιος, Μαρία Παπαχαραλάμπους, Μάριος Παύλου, Queer Flora Fauna Funga, Rhyzome Choreographic School, Silvio Rusmigo, Jaime Sebastián, Λεόντιος Τουμπουρής, Weed magazine, Ayshe-Mira Yashin, Μάρβελ Χριστοφίδου & Γεώργιος Ν. Χατζήκυριακου.

Τον σχεδιασμό της έκθεσης υπογράφει η Άρτεμις Θεοδώρου, τον συντονισμό ο Λεόντιος Τουμπουρής και τα γραφικά η Χριστίνα Ολυμπίου.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτισμός ΙΙΙ».

Πληροφορίες

Έκθεση: «Άγρια Βιβλιοθήκη: Καλλιτεχνικές Εκδοτικές Πρακτικές και Οικολογική Φαντασία»

Εγκαίνια: Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 16:00

Διάρκεια: 7 Νοεμβρίου – 20 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Celadon Centre for Arts & Ecologies, Γρίβα Διγενή 32, Καπέδες, Λευκωσία 2645

Ώρες λειτουργίας: Σάββατο και Κυριακή, 11:00–16:00, ή κατόπιν ραντεβού

Πληροφορίες: celadon.org.cy

Email: arts.celadon@gmail.com

Instagram: @arts.celado