Ο Βασίλης Ματοσιάν παρουσιάζει νέα σειρά ζωγραφικών έργων στις Πλάτρες για ένα Σαββατοκύριακο

Οι Pylon Art & Culture, Point Centre for Contemporary Art και Sic. Contemporary Culture παρουσιάζουν τη νέα σειρά ζωγραφικών έργων του Βασίλη Ματοσιάν, με τίτλο «As the sun is daily new and old», στο ξενοδοχείο Μινέρβα στις Πλάτρες, στις 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου 2026.

Με αφετηρία τη νεκρή φύση, ο καλλιτέχνης δημιουργεί έργα στα οποία διακρίνονται προσεκτικά παρατηρημένα αντικείμενα του οικιακού περιβάλλοντος και απαλές ζωγραφικές στρώσεις. Οι μορφές προκύπτουν άλλοτε μέσα από την άμεση παρατήρηση και άλλοτε από υποκειμενικές αντιλήψεις που αποκτούν τη μορφή διάφανων πέπλων.

Στους χώρους του ξενοδοχείου Μινέρβα, τα έργα αποκτούν μια αίσθηση παροδικότητας, σαν να βρίσκονται έξω από τη συνηθισμένη ροή του χρόνου. Η έκθεση διερευνά το σημείο όπου τελειώνει αυτό που βλέπουμε και αρχίζει αυτό που θυμόμαστε, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα γύρω από την ίδια την αίσθηση της παρουσίας.

Όπως αναφέρει ο καλλιτέχνης, επιστρέφοντας ξανά και ξανά στο ίδιο μοτίβο, η ζωγραφική φανερώνει ότι η αντίληψη δεν παραμένει ποτέ σταθερή και πως κάθε νέα πράξη παρατήρησης είναι ανεπαίσθητα διαφορετική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το ξενοδοχείο μετατρέπεται σε έναν χώρο όπου η ίδια η προσοχή γίνεται αντικείμενο διερεύνησης, ενώ η επανάληψη λειτουργεί ως μέσο ανακάλυψης της διαφοράς και αναστολής ή ανάπτυξης του χρόνου.

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από το τελευταίο δίστιχο του 76ου σονέτου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.

Η έκθεση παρουσιάζεται για ένα μόνο Σαββατοκύριακο, προσκαλώντας το κοινό σε μια ιδιαίτερη εμπειρία θέασης στο ξενοδοχείο Μινέρβα.

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη

Ο Βασίλης Ματοσιάν γεννήθηκε το 1990 στη Λάρνακα. Είναι ζωγράφος και η καλλιτεχνική του πρακτική αντλεί τη θεματολογία της από την καθημερινή ζωή και τη μνήμη. Σπούδασε ζωγραφική στο Camberwell College of Arts του University of the Arts London.

Στις πρόσφατες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε περιλαμβάνονται οι «Summer Constellations» στο Art Seen Contemporary Art Projects & Editions στη Λευκωσία (2026), «Part 2» στο 11 Parthenon στη Λευκωσία (2025) και «Fleeting Rest» στο Sic. Contemporary Culture στη Λευκωσία (2024).

Την επιμέλεια της έκθεσης συνυπογράφουν οι Andre Zivanari, Evagoras Vanezis και Βασίλης Ματοσιάν.

Πληροφορίες

Έκθεση: «As the sun is daily new and old» – Βασίλης Ματοσιάν

Ημερομηνίες: 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026

Ώρες: 11:00–16:00 ή κατόπιν συνεννόησης

Χώρος: Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες