Ο Λιλιάν Τουράμ στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού για τον ρατσισμό και τη «Λευκή Σκέψη»

Ο Λιλιάν Τουράμ (Lilian Thuram), μία από τις εμβληματικότερες μορφές του γαλλικού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 1998 και Πρωταθλητής Ευρώπης το 2000 με την Εθνική Γαλλίας, συγγραφέας και πρόεδρος του Ιδρύματος «Lilian Thuram – Εκπαίδευση κατά του Ρατσισμού, για την Ισότητα», έρχεται στην Κύπρο ως προσκεκλημένος της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού και του Center for Social Innovation (CSI).

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00, στην Κεντρική Σκηνή της Έκθεσης, στους Χαρουπόμυλους Λανίτη στη Λεμεσό, ο Τουράμ θα συμμετάσχει σε δημόσια συζήτηση με τίτλο «Λευκή Σκέψη: Γιατί η Ευρώπη επινόησε τον ρατσισμό;».

Με αφορμή το βιβλίο του «Η Λευκή Σκέψη» (La Pensée blanche), που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Αντίποδες, ο Τουράμ θα συνομιλήσει με τον Βαγγέλη Γέττο, Εμπειρογνώμονα Τεχνών και Πολιτισμού του Center for Social Innovation (CSI), καθώς και με το κοινό, για τους ιστορικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς μέσα από τους οποίους συγκροτήθηκαν οι έννοιες της φυλής και της «λευκότητας».

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη σχέση του ρατσισμού με την αποικιοκρατία, στη δημιουργία και αναπαραγωγή στερεοτύπων και στις δομές εξουσίας που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις σύγχρονες κοινωνίες.

Παράλληλα, θα εξεταστεί ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και στην προώθηση της ισότητας.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο, και θα περιλαμβάνει χρόνο για ερωτήσεις και διάλογο με τον συγγραφέα. Αμέσως μετά τη συζήτηση, ο Λιλιάν Τουράμ θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του «Η Λευκή Σκέψη» και θα συναντήσει τους αναγνώστες.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού, με τη συμμετοχή του Center for Social Innovation (CSI) και σε συνδιοργάνωση με την Alliance Française de Limassol.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 10:00–11:00. Ακολουθεί υπογραφή βιβλίων και συνάντηση με αναγνώστες.

Χώρος: Κεντρική Σκηνή, Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός

Είσοδος: Ελεύθερη

Πληροφορίες: +357 22610711