«Το Ψέμα» του Φλοριάν Ζελέρ ανεβαίνει στο Σατιρικό Θέατρο

Πόσο ειλικρινείς είμαστε τελικά με τους ανθρώπους που αγαπάμε; Μπορεί ένα ψέμα να προστατεύσει μια σχέση ή είναι απλώς η αρχή μιας αλυσίδας παρεξηγήσεων και αποκαλύψεων; Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της ευφυούς κωμωδίας «Το Ψέμα», του πολυβραβευμένου Γάλλου θεατρικού συγγραφέα Φλοριάν Ζελέρ, που ανεβαίνει στην Κεντρική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου.

Η παράσταση, που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και απρόσμενες εξομολογήσεις, φωτίζοντας με διεισδυτική ματιά τις ανθρώπινες σχέσεις και τα εύθραυστα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και την εξαπάτηση.

Ένα δείπνο, δύο ζευγάρια και ένα επικίνδυνο μυστικό

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από δύο ζευγάρια φίλων και ένα δείπνο που αρχίζει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ωστόσο, ένα μυστικό απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες, πυροδοτώντας μια σειρά από αμφιβολίες, υποψίες και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Καθώς οι ήρωες επιχειρούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης, οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη και τα δεδομένα αλλάζουν διαρκώς. Οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι βεβαιότητες καταρρέουν και η αλήθεια γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να διακριθεί από το ψέμα.

Με καταιγιστικούς διαλόγους, ευρηματικές ανατροπές και λεπτό χιούμορ, ο Ζελέρ δημιουργεί ένα θεατρικό παιχνίδι στο οποίο τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται. Μέχρι το τέλος, τόσο οι χαρακτήρες όσο και οι θεατές καλούνται να αναρωτηθούν ποιος λέει την αλήθεια και ποιος έχει καταφέρει να πει το πιο πειστικό ψέμα.

Όταν το ψέμα γίνεται μέσο προστασίας

Πέρα από την κωμική του διάσταση, το έργο αγγίζει ένα ζήτημα που αφορά σχεδόν κάθε ανθρώπινη σχέση: την ανάγκη για ειλικρίνεια, αλλά και τον φόβο απέναντι στις συνέπειές της.

Είναι η απόλυτη αλήθεια πάντοτε απαραίτητη; Μπορεί η απόκρυψη μιας πραγματικότητας να αποτελεί πράξη αγάπης; Και πόσο συχνά επιλέγουμε να πιστέψουμε ένα βολικό ψέμα αντί να αντιμετωπίσουμε μια δυσάρεστη αλήθεια;

Ο Φλοριάν Ζελέρ προσεγγίζει αυτά τα διλήμματα με χιούμορ και τρυφερότητα, αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το ψέμα μετατρέπεται άλλοτε σε μηχανισμό άμυνας, άλλοτε σε άλλοθι και άλλοτε σε μια ιδιότυπη στρατηγική επιβίωσης μέσα στις προσωπικές σχέσεις.

Μέσα από καταστάσεις που προκαλούν γέλιο αλλά και προβληματισμό, η παράσταση προσκαλεί το κοινό να αναγνωρίσει κάτι από τον εαυτό του στους ήρωες και να αναλογιστεί κατά πόσο η άγνοια μπορεί, ορισμένες φορές, να μοιάζει πιο ελκυστική από τη γνώση.

Τέσσερις ηθοποιοί σε ένα παιχνίδι αλήθειας και ψευδαισθήσεων

Τους τέσσερις χαρακτήρες της κωμωδίας ενσαρκώνουν η Μάρα Κωνσταντίνου, ο Ανδρέας Τσέλεπος, ο Σίμος Τσιάκκας και η Ιωάννα Λαμπροπούλου.

Η σκηνοθεσία είναι της Μαριάννας Καυκαρίδου και η μετάφραση της Μαριαλένας Κωτσάκη. Τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία υπογράφει ο Λάκης Γενεθλής, τη μουσική η Χριστίνα Αργύρη και τον σχεδιασμό φωτισμού ο Βικέντιος Χριστιανίδης. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Μαριαλένα Παπαδοπούλου.

Τις φωτογραφίες και το τρέιλερ έχει αναλάβει η Black Lemon, τα γραφικά η Νικόλ Καρσερά, την κατασκευή του σκηνικού ο Γιώργος Χριστιανόπουλος, ενώ τεχνικός σκηνής είναι ο Ivan Georgiev.

Πότε και πού θα παρουσιαστεί

Το «Ψέμα» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στην Κεντρική Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου.

Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν κάθε Σάββατο στις 20:00 και κάθε Κυριακή στις 18:30, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026.

Η διάρκεια της παράστασης είναι 90 λεπτά, με διάλειμμα.

Τιμές εισιτηρίων: €16 κανονικό και €13 για μαθητές, φοιτητές και συνταξιούχους.

Πληροφορίες και εισιτήρια: www.satirikotheatro.com

Τηλέφωνο: 22312940

Email: satiriko.tameio@cytanet.com.cy