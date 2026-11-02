Η Λεμεσός γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης του βιβλίου με 45 ομιλητές από 11 χώρες

Με τη συμμετοχή 45 ομιλητών και ομιλητριών από 11 χώρες, η 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού ετοιμάζεται να υποδεχθεί επαγγελματίες του εκδοτικού χώρου, συγγραφείς, ακαδημαϊκούς και φίλους του βιβλίου, από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου, στους Χαρουπόμυλους Λανίτη.

Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται το διεθνές Επαγγελματικό Πρόγραμμα, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της Κύπρου, της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου, δημιουργώντας ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και επαγγελματικής δικτύωσης.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπρόσωποι από την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τον Λίβανο, τη Σλοβενία και τη Σουηδία.

Οι εργασίες αρχίζουν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου με το ολοήμερο Limassol International Book Fair Conference και συνεχίζονται το Σάββατο 21 Νοεμβρίου με εξειδικευμένες εκδηλώσεις και επιχειρηματικές συναντήσεις στο B2B Space.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον κόσμο του βιβλίου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται φέτος στις προκλήσεις και τις δυνατότητες που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο των εκδόσεων, της μετάφρασης και της διάδοσης του περιεχομένου.

Συζητήσεις θα επικεντρωθούν στις εξελίξεις γύρω από τα ηλεκτρονικά βιβλία (ebooks), τα ηχητικά βιβλία (audiobooks), την προσβασιμότητα και τις νέες ψηφιακές εφαρμογές που μετασχηματίζουν την εκδοτική βιομηχανία.

Στην ενότητα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Επικεφαλής Επιστήμονας της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Σκουρίδης, οι επιχειρηματίες Nadim Sadek της Shimmr AI, Andrey Mishenev της ABP Publishing και Booka, καθώς και η Μαρία Λαβίθη της Heroes Made.

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν επίσης ο ειδικός στα audiobooks Carlo Carrenho, ο Gautier Chomel από το EDRLab, οι νομικοί Γιάννος Γεωργιάδης και Γιωργανδρέας Ζάννος, η Μαίρη Πανούση από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η συγγραφέας Μαρία Α. Ιωάννου.

Πνευματική ιδιοκτησία και βιβλιοθήκες στη νέα ψηφιακή εποχή

Ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο του συνεδρίου αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και την καλλιέργεια δεξιοτήτων γραμματισμού στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των βιβλιοθηκών.

Κεντρικές ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο Philippe Jougleux, καθηγητής Νομικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και ο Δρ. Χαράλαμπος Βρασίδας, εκτελεστικός διευθυντής του CARDET.

Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν επίσης ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού και η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών Φωτεινή Τσιρίδου.

Η θεματική αναδεικνύει την ανάγκη προσαρμογής των θεσμών και των επαγγελματιών της γνώσης σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία επηρεάζει ολοένα περισσότερο την παραγωγή, την πρόσβαση και τη διαχείριση του πνευματικού έργου.

Το μέλλον της ανάγνωσης στο μικροσκόπιο

Σημαντική θέση στο πρόγραμμα κατέχει και η ανάγνωση, με συζητήσεις γύρω από τις αναγνωστικές συνήθειες, τις πολιτικές προώθησης του βιβλίου και τον ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας.

Στον διάλογο συμμετέχουν οι πανεπιστημιακοί Miha Kovač από το Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας και Christoph Bläsi από το Πανεπιστήμιο του Μάιντς, ο ειδικός στις πολιτικές ανάγνωσης Luis González, οι συγγραφείς Αιμίλιος Σολωμού και Fabio Stassi, καθώς και ο δημοσιογράφος Μανώλης Πιμπλής.

Στις συζητήσεις θα λάβουν μέρος επίσης ο βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου και εκπρόσωποι του Υφυπουργείου Πολιτισμού, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων – Επιστημόνων Πληροφόρησης, του κυπριακού IBBY και του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Γέφυρες συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο

Η ευρωμεσογειακή συνεργασία αποτελεί έναν ακόμη βασικό άξονα της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών και νέων επαγγελματικών επαφών στον χώρο του βιβλίου.

Στη σχετική ενότητα συμμετέχουν ο διευθύνων σύμβουλος του Invest Cyprus Μάριος Ταννούσης, ο Αιγύπτιος ειδικός στο ψηφιακό περιεχόμενο Ali Abdel-Moneim Ahmed της Arabookverse International, η Λιβανέζα εκδότρια Nisreen Kreidieh του Dar Annahda Al Arabia και η Hanife İçten, υπεύθυνη για την Κύπρο και την Ελλάδα από την Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης.

Μέσα από τις συναντήσεις αυτές, η Λεμεσός επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως τόπου διαλόγου και δικτύωσης για τις αγορές βιβλίου της ευρύτερης περιοχής.

Διεθνής δικτύωση και επαγγελματικές ευκαιρίες

Πέρα από τις ομιλίες και τις θεματικές συζητήσεις, το Επαγγελματικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει οργανωμένες συναντήσεις B2B, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναπτύξουν συνεργασίες, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να διερευνήσουν νέες προοπτικές στον εκδοτικό και πολιτιστικό τομέα.

Το Limassol International Book Fair Conference διοργανώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού και την εταιρεία Thinking, με την επιμέλεια του Μιχάλη Καλαμαρά και του Γιώργου Παπαναγιώτου.

Η συμμετοχή στο συνέδριο και στις επαγγελματικές συναντήσεις είναι δωρεάν, με απαραίτητη την προηγούμενη εγγραφή. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 20–22 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός

Επαγγελματικό Πρόγραμμα: Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Είσοδος στο Επαγγελματικό Πρόγραμμα: Δωρεάν, με υποχρεωτική εγγραφή

Διερμηνεία: Ελληνικά και αγγλικά

Εγγραφές: Μέσω των επίσημων συνδέσμων της διοργάνωσης.