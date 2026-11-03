Η «Κοκκινοσκουφίτσα» του ΘΟΚ ταξιδεύει σε Πάφο, Λάρνακα και Λεμεσό

Μια Κοκκινοσκουφίτσα διαφορετική από εκείνη που γνωρίζουμε, ένα δάσος γεμάτο εκπλήξεις και ένας Λύκος που δεν αντιπροσωπεύει μόνο τον κίνδυνο, αλλά και τους φόβους που κρύβουμε μέσα μας. Το διαχρονικό παραμύθι αποκτά νέα πνοή μέσα από την παραγωγή της Σκηνής 018 του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, η οποία ταξιδεύει τον Νοέμβριο στην Πάφο, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό.

Η «Κοκκινοσκουφίτσα», σε διασκευή της Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία του Φώτη Νικολάου, προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση της αγαπημένης ιστορίας, συνδυάζοντας το χιούμορ, τη φαντασία και την ποιητική θεατρική έκφραση με ερωτήματα που απασχολούν μικρούς και μεγάλους.

Ένα ταξίδι στο δάσος των φόβων και των ονείρων

Στη νέα αυτή εκδοχή, η διαδρομή της μικρής ηρωίδας μέσα στο δάσος αποκτά έναν βαθύτερο συμβολισμό. Δεν πρόκειται απλώς για μια περιπέτεια με προορισμό το σπίτι της γιαγιάς, αλλά για ένα ταξίδι αυτογνωσίας και ενηλικίωσης, στη διάρκεια του οποίου η Κοκκινοσκουφίτσα έρχεται αντιμέτωπη με τις αγωνίες, τις επιθυμίες και τα διλήμματά της.

Ο Λύκος αποκτά μια πιο σύνθετη υπόσταση. Εκτός από την απειλή που παραμονεύει στον δρόμο της, εκφράζει και την εσωτερική φωνή της αβεβαιότητας, εκείνη που συχνά μας εμποδίζει να προχωρήσουμε και να ανακαλύψουμε τις δυνατότητές μας.

Το δάσος, από την άλλη, μεταμορφώνεται σε έναν ονειρικό κόσμο συναισθημάτων, σχημάτων και χρωμάτων. Εκεί η ηρωίδα συναντά απρόσμενους συμμάχους και συνοδοιπόρους, ανακαλύπτοντας σταδιακά τη δύναμη που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει το άγνωστο.

Ένα παραμύθι που μιλά σε μικρούς και μεγάλους

Με οδηγό τη φαντασία και το χιούμορ, η παράσταση επιχειρεί να επανασυστήσει μια ιστορία που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και τις πολλαπλές αναγνώσεις της.

Η σύγχρονη διασκευή της Άνδρης Θεοδότου και η σκηνοθετική προσέγγιση του Φώτη Νικολάου δίνουν έμφαση στο θάρρος, στην προσωπική αναζήτηση και στην ανάγκη να αμφισβητούμε όσα μας φοβίζουν.

Μέσα από εικόνες, μουσική, κίνηση και θεατρική δράση, η «Κοκκινοσκουφίτσα» προσκαλεί τους θεατές να ακολουθήσουν την ηρωίδα σε έναν κόσμο όπου το γνώριμο συναντά το απρόβλεπτο και κάθε εμπόδιο μπορεί να γίνει αφορμή για μια νέα ανακάλυψη.

Οκτώ ηθοποιοί επί σκηνής

Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Ελίνα Αντωνίου, Χρήστος Γκρόζος, Νίκη Δραγούμη, Άρης Κυπριανού, Ιώ Λατουσάκη, Γιάννης Οικονομίδης, Ονησίφορος Ονησιφόρου και Κυβέλη Παπαντωνίου.

Τη διασκευή υπογράφει η Άνδρη Θεοδότου, ενώ τη σκηνοθεσία και την κίνηση έχει αναλάβει ο Φώτης Νικολάου.

Τα σκηνικά είναι της Ελένης Ιωάννου, τα κοστούμια της Σοφίας Μαυρομιχάλη και η μουσική της ecati, η οποία συνυπογράφει τους στίχους των τραγουδιών με την Άνδρη Θεοδότου. Τις μάσκες σχεδίασε η Μάρθα Φωκά, τη μουσική διδασκαλία ανέλαβε ο Νίκος Ευαγγέλου και τον σχεδιασμό φωτισμού ο Γεώργιος Κουκουμάς.

Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Κατερίνα Παπαγεωργίου και βοηθός ενδυματολόγου η Λουίζα Μαρία Χαραλάμπους.

Οι σταθμοί της περιοδείας

Η περιοδεία της «Κοκκινοσκουφίτσας» αρχίζει από την Πάφο το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και συνεχίζεται στη Λάρνακα και τη Λεμεσό.

Αναλυτικά οι παραστάσεις:

Πάφος: Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, Μαρκίδειο Θέατρο.

Λάρνακα: Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος».

Λεμεσός: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στις 15:00, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο. Η παράσταση θα συνοδεύεται από αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους.

Παράλληλα, οι παραστάσεις στη Λευκωσία συνεχίζονται κάθε Κυριακή στις 10:30, στην Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης, στο Κτίριο ΘΟΚ.

Πληροφορίες και εισιτήρια

Τιμή εισιτηρίου: €6 για παιδιά και ενήλικες.

Ηλεκτρονική προπώληση: www.thoc.org.cy

Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ: 77772717

Ώρες λειτουργίας ταμείου: Τρίτη έως Κυριακή, 10:00–13:30 και 16:00–18:00.

Φωτογραφίες: Παύλος Βρυωνίδης