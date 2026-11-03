«Η Ηχώ της Κύπρου»: Προβάλλεται στις 9 Νοεμβρίου στο Παραλίμνι

Ένα ταξίδι στην Κύπρο του 1953, μέσα από παραδοσιακά τραγούδια, προφορική ποίηση, τσιαττιστά και ήχους που διασώθηκαν σε ιστορικές ηχογραφήσεις, παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Η Ηχώ της Κύπρου» (Echoes of Cyprus), σε σκηνοθεσία της Δανάης Στυλιανού.

Η ταινία, η οποία βασίζεται στην έρευνα της εθνομουσικολόγου Νικολέττας Δημητρίου, θα προβληθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Αμφιθέατρο Ξένιον, στο Παραλίμνι. Την προβολή διοργανώνουν το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας.

Οι ηχογραφήσεις που διέσωσαν τους ήχους της Κύπρου

Το καλοκαίρι του 1953, ο Ελληνοαμερικανός φιλόλογος Τζέιμς Α. Νοτόπουλος και ο Δημήτριος Πετρόπουλος, ερευνητής του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ταξίδεψαν στην Κύπρο με σκοπό να καταγράψουν τους ήχους και τη μουσική παράδοση του τόπου.

Έχοντας μαζί τους ένα μαγνητόφωνο μπομπίνας, περιηγήθηκαν στο νησί και κατέγραψαν περισσότερες από οκτώ ώρες παραδοσιακών τραγουδιών, προφορικής ποίησης, τσιαττιστών και οργανικής μουσικής.

Οι ηχογραφήσεις αυτές συγκρότησαν ένα πολύτιμο ηχητικό αρχείο, αποτυπώνοντας πτυχές της μουσικής και προφορικής παράδοσης της Κύπρου εκείνης της εποχής.

Εβδομήντα τρία χρόνια αργότερα, η εθνομουσικολόγος Νικολέττα Δημητρίου ανατρέχει στο ιστορικό αυτό ταξίδι, αξιοποιώντας τις αυθεντικές ηχογραφήσεις, σελίδες ημερολογίου και οπτικοακουστικό αρχειακό υλικό.

Μέσα από την έρευνά της, το ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τις φωνές και τους ήχους μιας άλλης εποχής, αναδεικνύοντας τη σημασία της καταγραφής και διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Διομήδης Κουφτερός, Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης και Γιώργος Ευαγόρου.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί με αγγλικούς υπότιτλους.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 19:00

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο Ξένιον, Παραλίμνι.Με αγγλικούς υπότιτλους.