Η Κύπρος υποδέχεται τον John Cleese - Σε λίγες ημέρες η μεγάλη εμφάνιση του στη Λευκωσία

Υπάρχουν καλλιτέχνες που τους γνωρίζουμε μέσα από τις οθόνες, αλλά αισθανόμαστε ότι τους ξέρουμε προσωπικά. Έχουμε γελάσει με τις ατάκες τους, έχουμε ξαναδεί τις ταινίες τους, έχουμε μοιραστεί τις σκηνές τους με φίλους. Ο John Cleese είναι ένας από αυτούς. Και σε λίγες ημέρες, ο άνθρωπος πίσω από τόσες αγαπημένες στιγμές θα βρίσκεται στη Λευκωσία, μπροστά στο κυπριακό κοινό.

Ως συνιδρυτής των Monty Python, ο Cleese συνέβαλε στη δημιουργία ενός ολόκληρου κωμικού σύμπαντος. Το Monty Python’s Flying Circus, το Monty Python and the Holy Grail και το Life of Brian άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιλαμβανόταν την κωμωδία.

Με την Connie Booth συνδημιούργησε το Fawlty Towers, χαρίζοντας στην τηλεόραση τον αξεπέραστο Basil Fawlty. Στον κινηματογράφο, συνυπέγραψε το σενάριο και πρωταγωνίστησε στο Ένα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα, κερδίζοντας υποψηφιότητα για Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου.

Στη Λευκωσία, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει πώς έζησε ο ίδιος αυτή τη διαδρομή: τις συνεργασίες, τα παρασκήνια και τις στιγμές πίσω από τα έργα που αγαπήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Μία μόνο βραδιά με τον John Cleese να αφηγείται όσα έζησε και τους θεατές να μπορούν να τον ρωτήσουν όσα θα ήθελαν να μάθουν.

Η βραδιά περιλαμβάνει ερωτήσεις από το κοινό, δίνοντας στους θεατές τη δυνατότητα να απευθυνθούν στον Cleese. Πώς γεννήθηκε ένας αγαπημένος χαρακτήρας; Ποια συνεργασία τον σημάδεψε; Τι εξακολουθεί να τον κάνει να γελά;

Η σκέψη και μόνο αλλάζει την εμπειρία: μια απορία που κουβαλάς χρόνια μπορεί να γίνει ερώτηση προς τον άνθρωπο που ήταν εκεί. Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία προσωπικής επαφής με έναν δημιουργό του οποίου το έργο έχει περάσει στην ιστορία.

Το «Last Time To See Me Before I Die» φέρνει στην Κύπρο ιστορίες μιας ολόκληρης ζωής, με το χαρακτηριστικό μαύρο χιούμορ του Cleese. Στις 10 Νοεμβρίου, αυτές οι ιστορίες θα αποκτήσουν ένα ακόμη κοινό σημείο αναφοράς: τους ανθρώπους που θα βρίσκονται εκεί για να τις ακούσουν.

Πληροφορίες

John Cleese | «Last Time To See Me Before I Die»

Ημερομηνία: Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 19:30

Τοποθεσία: Στάδιο Ελευθερία, Λευκωσία

Η παράσταση πραγματοποιείται στα αγγλικά.

Εισιτήρια: https://www.more.com/cy-en/tickets/standupcomedy/john-cleese/