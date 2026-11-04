«Έλα στη θέση μου»: Μια παράσταση για τη ζωή, τον χρόνο και την ενσυναίσθηση στη Λευκωσία

Πώς θα ήταν αν μπορούσαμε, έστω για λίγο, να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια κάποιου άλλου; Να κατανοήσουμε τους φόβους του, να αισθανθούμε τις αγωνίες του και να αναγνωρίσουμε στις εμπειρίες του κάτι από τον δικό μας εαυτό;

Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στον πυρήνα της θεατρικής παράστασης «Έλα στη θέση μου», την οποία παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά η ομάδα Teatro Angelico – Αόρατη Σκηνή, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στις 18:30, στο Artos House, στους Αγίους Ομολογητές στη Λευκωσία.

Με κείμενο και σκηνοθεσία της Άντζελας Ριζάκη, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει τις διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας, μέσα από μια σκηνική αφήγηση που συνδυάζει το σωματικό θέατρο, την κίνηση, το χιούμορ και τις συνεχείς μεταμορφώσεις.

Τρεις ηθοποιοί, πολλαπλοί ρόλοι και μια διαδρομή ζωής

Στο επίκεντρο του έργου βρίσκονται τρεις συμβολικοί χαρακτήρες: ο Άνθρωπος, ο Χρόνος και η Ζωή.

Μέσα από τη μεταξύ τους σκηνική συνύπαρξη ξεδιπλώνονται καταστάσεις και συναισθήματα που συνοδεύουν τον άνθρωπο σε διαφορετικές περιόδους της ζωής του. Η αγάπη, ο φόβος, το άγχος, τα όνειρα, οι σχέσεις, ο εκφοβισμός, η απώλεια και οι δύσκολες επιλογές γίνονται αφορμές για μια θεατρική εξερεύνηση της ανθρώπινης φύσης.

Οι τρεις ηθοποιοί, Βαγγέλης Ιωάννου, Άντζελα Ριζάκη και Γιώργος Χατζηαντώνη, αναλαμβάνουν πολλαπλούς ρόλους, μεταμορφώνοντας διαρκώς τη σκηνική πραγματικότητα.

Με γρήγορες εναλλαγές προσώπων, εικόνων και συναισθηματικών καταστάσεων, η παράσταση δημιουργεί ένα σύμπαν στο οποίο οι προσωπικές ιστορίες συναντούν κοινές ανθρώπινες εμπειρίες.

Το θέατρο ως καθρέφτης της καθημερινότητας

Το «Έλα στη θέση μου» δεν περιορίζεται στην αφήγηση μιας συγκεκριμένης ιστορίας. Επιχειρεί να λειτουργήσει ως ένας θεατρικός καθρέφτης, μέσα από τον οποίο οι θεατές μπορούν να αναγνωρίσουν δικές τους σκέψεις, αγωνίες και βιώματα.

Η παράσταση αναδεικνύει τη σημασία της ενσυναίσθησης, της κατανόησης και της αποδοχής, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη να προσεγγίζουμε τον άλλον χωρίς προκαταλήψεις και εύκολες κρίσεις.

Παράλληλα, αγγίζει ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους νέους, όπως ο σχολικός και κοινωνικός εκφοβισμός, η διαχείριση των συναισθημάτων, η αυτογνωσία και η αναζήτηση της προσωπικής ταυτότητας.

Το χιούμορ εναλλάσσεται με τη συγκίνηση, ενώ η σωματική έκφραση και οι σκηνικές μεταμορφώσεις δίνουν έναν ιδιαίτερο ρυθμό στην αφήγηση, επιτρέποντας στα διαφορετικά συναισθήματα να αναδειχθούν χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά στον λόγο.

Μια παράσταση που απευθύνεται και στους εφήβους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκπαιδευτική διάσταση του έργου, καθώς η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 12 ετών και μπορεί να φιλοξενηθεί σε Γυμνάσια και Λύκεια, με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Μέσα από τη θεατρική πράξη, το «Έλα στη θέση μου» προσφέρει αφορμές για συζήτηση γύρω από την ψυχική ανθεκτικότητα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη σημασία της συναισθηματικής κατανόησης.

Η επιστροφή του έργου για δεύτερη χρονιά δίνει στο κοινό μια νέα ευκαιρία να παρακολουθήσει μια παραγωγή που επιδιώκει όχι μόνο να ψυχαγωγήσει, αλλά και να δημιουργήσει χώρο για προσωπικό προβληματισμό.

Οι συντελεστές

Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Άντζελα Ριζάκη, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια έχει αναλάβει η ομάδα Teatro Angelico.

Τον σχεδιασμό της αφίσας υπογράφει η Κατερίνα Λαζαρίδου.

Επί σκηνής εμφανίζονται οι Βαγγέλης Ιωάννου, Άντζελα Ριζάκη και Γιώργος Χατζηαντώνη.

Η παραγωγή ανήκει στην ομάδα Teatro Angelico – Αόρατη Σκηνή.

Πληροφορίες και εισιτήρια

Παράσταση: «Έλα στη θέση μου»

Ημερομηνία: Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 18:30

Χώρος: ARTos Cultural and Research House (Artos House), Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

Εισιτήρια: €12 κανονικό και €10 μειωμένο για ηθοποιούς, φοιτητές, μαθητές, συνταξιούχους, ανέργους και επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Κρατήσεις: 99753388 (απαραίτητη η κράτηση θέσης).

Καταλληλότητα: Για άτομα άνω των 12 ετών.