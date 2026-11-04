Από την ψυχική υγεία μέχρι την αρχαία μυθολογία: Τέσσερα σεμινάρια στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού

Τέσσερα ξεχωριστά σεμινάρια, με θεματολογία που εκτείνεται από την ψυχική υγεία και την αρχαία ελληνική μυθολογία μέχρι τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και τις πρώτες βοήθειες, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Λεμεσού, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026 στους Χαρουπόμυλους Λανίτη.

Με στόχο να προσφέρει στο κοινό μια πιο ουσιαστική και διαδραστική εμπειρία, η διοργάνωση παρουσιάζει μια σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια με περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, τα οποία θα φιλοξενηθούν στον χώρο του Ξυδάδικου, στη Λεμεσό.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και θεματικές που συνδέουν την επιστημονική γνώση με τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την καθημερινή ζωή.

Η σχέση ψυχής και σώματος με τον Σάββα Σαββόπουλο

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, από τις 16:00 έως τις 19:00, ο ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Σαββόπουλος παρουσιάζει το τρίωρο masterclass με τίτλο «Η σχέση ψυχής-σώματος: Αυτοάνοσα, καρκίνος, κρίσεις πανικού και burnout».

Το σεμινάριο επικεντρώνεται στη σύνθετη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ψυχική και τη σωματική υγεία, εξετάζοντας ζητήματα όπως το χρόνιο στρες, το ψυχικό τραύμα, οι κρίσεις πανικού και η επαγγελματική εξουθένωση.

Μέσα από την ψυχιατρική και ψυχαναλυτική προσέγγιση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στους τρόπους με τους οποίους οι ψυχικές εμπειρίες και οι σωματικές διεργασίες αλληλεπιδρούν, καθώς και στη σημασία της ολιστικής αντιμετώπισης της υγείας.

Η θεματική περιλαμβάνει επίσης τη συζήτηση γύρω από σοβαρές σωματικές παθήσεις, όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα και ο καρκίνος, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι οι ασθένειες αυτές προκαλούνται από ψυχολογικούς παράγοντες.

Πώς ερμηνεύουμε έναν αρχαίο μύθο;

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, ο αρχαιολόγος και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, γνωστός ως The Mythologist, παρουσιάζει το διαδραστικό masterclass «Πώς ερευνούμε και πώς ερμηνεύουμε πραγματικά έναν αρχαίο μύθο;».

Το σεμινάριο προσκαλεί τους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν την αρχαία μυθολογία πέρα από τις καθιερωμένες αφηγήσεις, ανακαλύπτοντας τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ερευνητές για την κατανόηση και την ερμηνεία των μύθων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η μελέτη των αρχαίων πηγών, η σύγκριση διαφορετικών εκδοχών της ίδιας μυθολογικής ιστορίας και η αξιοποίηση αρχαιολογικών τεκμηρίων.

Μέσα από τη διαδραστική διαδικασία, το κοινό θα γνωρίσει πώς διαμορφώνεται μια τεκμηριωμένη ερμηνεία και πώς μπορούν να διαχωριστούν οι ιστορικές και επιστημονικές προσεγγίσεις από τις σύγχρονες παρανοήσεις γύρω από την αρχαία μυθολογία.

Η δύναμη των τραγουδιών και των ιστοριών στην ανάπτυξη των παιδιών

Την ίδια ημέρα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, από τις 16:00 έως τις 18:00, η εκπαιδευτικός, συγγραφέας και ερευνήτρια Ξένια Τσολάκη Μεταξά παρουσιάζει το σεμινάριο «Πώς τα τραγούδια και οι ιστορίες καλλιεργούν τη γλώσσα, την αγάπη και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών».

Η συνάντηση εστιάζει στον ρόλο που διαδραματίζουν η μουσική και η αφήγηση στην ανάπτυξη των γλωσσικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων κατά την παιδική ηλικία.

Μέσα από τη θεματική του σεμιναρίου αναδεικνύεται η σημασία της επαφής των παιδιών με τα τραγούδια και τις ιστορίες, όχι μόνο ως μέσα ψυχαγωγίας, αλλά και ως εργαλεία επικοινωνίας, συναισθηματικής σύνδεσης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την παιδική ανάπτυξη, την εκπαίδευση και τη δημιουργική αξιοποίηση της μουσικής και της αφήγησης στην καθημερινότητα των παιδιών.

Δωρεάν σεμινάριο πρώτων βοηθειών για παιδιά και βρέφη

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ένα δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Πρώτες βοήθειες σε παιδί και βρέφος», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, από τις 14:00 έως τις 15:00.

Εισηγητής θα είναι ο εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών Ανδρέας Ονησιφόρου.

Η συνάντηση απευθύνεται σε γονείς, φροντιστές και γενικότερα σε ανθρώπους που έχουν παιδιά και βρέφη στη ζωή τους και επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πρόκειται για μια πρακτική εκπαιδευτική δράση, η οποία διευρύνει τη θεματολογία της Έκθεσης Βιβλίου, συνδέοντας τη διάδοση της γνώσης με ζητήματα ασφάλειας και καθημερινής φροντίδας.

Μια έκθεση βιβλίου που ανοίγεται σε νέες θεματικές

Με την προσθήκη των τεσσάρων σεμιναρίων, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων της, προσφέροντας στο κοινό ευκαιρίες ουσιαστικής συμμετοχής και άμεσης επικοινωνίας με ειδικούς από διαφορετικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς χώρους.

Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει όχι μόνο τόπο συνάντησης συγγραφέων, εκδοτών και αναγνωστών, αλλά και χώρο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών γύρω από θέματα που συνδέονται με τον άνθρωπο και τη σύγχρονη κοινωνία.

Πρόγραμμα σεμιναρίων:

Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 16:00–19:00: «Η σχέση ψυχής-σώματος», με τον Σάββα Σαββόπουλο.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 11:00–14:00: «Πώς ερευνούμε και πώς ερμηνεύουμε πραγματικά έναν αρχαίο μύθο;», με τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 14:00–15:00: «Πρώτες βοήθειες σε παιδί και βρέφος», με τον Ανδρέα Ονησιφόρου. Δωρεάν συμμετοχή.

Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 16:00–18:00: «Πώς τα τραγούδια και οι ιστορίες καλλιεργούν τη γλώσσα, την αγάπη και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών», με την Ξένια Τσολάκη Μεταξά.

Συμμετοχή: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω των σχετικών συνδέσμων της διοργάνωσης.

Πληροφορίες και εγγραφές

Διοργάνωση: 5η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού

Ημερομηνίες Έκθεσης: 20–22 Νοεμβρίου 2026

Χώρος Έκθεσης: Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός

Χώρος σεμιναρίων: Ξυδάδικο, Λεμεσός

Εγγραφές: https://limassolbookfair.com/seminaria/