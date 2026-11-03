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Κινηματογράφος
«Hors normes»: Η γαλλική ταινία των Νακάς και Τολεντανό στο Πάνθεον
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 03.11.2026 12:37
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Ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου παρουσιάζει τη γαλλική δραματική κομεντί «Μοναδικοί» (Hors normes), τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 20:30, στον κινηματογράφο Πάνθεον στη Λευκωσία.

Η ταινία «Μοναδικοί» (Hors normes, 2019), σε σκηνοθεσία των Ολιβιέ Νακάς και Ερίκ Τολεντανό, προβάλλεται τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προβολών του Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου.

Η ιστορία ακολουθεί τον Μπρούνο και τον Μαλίκ, δύο άνδρες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη φροντίδα παιδιών και εφήβων με αυτισμό. Μέσα από τις οργανώσεις τους, εκπαιδεύουν νέους από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αναλάβουν έναν ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο. Ωστόσο, η απουσία επίσημης πιστοποίησης θέτει σε αμφισβήτηση τη συνέχιση του έργου τους.

Με πρωταγωνιστές τους Βενσάν Κασέλ, Ρεντά Κατέμπ και Ελέν Βενσάν, η ταινία προσεγγίζει ζητήματα κοινωνικής ένταξης, αλληλεγγύης και φροντίδας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται πέρα από τα καθιερωμένα θεσμικά πλαίσια.

Πληροφορίες

«Hors normes» προβάλλεται στο Πάνθεον

Ημερομηνία: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Πάνθεον, Λευκωσία

Διάρκεια: 114 λεπτά. Γλώσσα: Γαλλικά, με ελληνικούς υπότιτλους

 

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ΚΥΠΡΟΣ
ΣΙΝΕΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΘΕΟΝ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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