«Ο άνθρωπος Ορχήστρα»: Η Βουλή τιμά τον μουσικοσυνθέτη Κώστα Κακογιάννη

Τον μουσικοσυνθέτη Κώστα Κακογιάννη τιμά η Βουλή των Αντιπροσώπων με εκδήλωση υπό τον τίτλο «Ο άνθρωπος Ορχήστρα», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στον κινηματοθέατρο «Παλλάς», στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω της Υπηρεσίας Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων, και είναι αφιερωμένη στον Κύπριο μουσικοσυνθέτη και το έργο του.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτας Δημητρίου, η οποία απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς το κοινό.

Η συμμετοχή είναι ανοικτή για το κοινό, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν την παρουσία τους μέχρι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026.

Πληροφορίες

«Ο άνθρωπος Ορχήστρα», τιμητική εκδήλωση για τον Κώστα Κακογιάννη

Ημερομηνία: Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 19:00

Τοποθεσία: Κινηματοθέατρο «Παλλάς», Λευκωσία

Είσοδος: Ανοικτή για το κοινό

Δηλώσεις συμμετοχής: Μέχρι την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στο research-publications@parliament.cy ή στο 22407292.