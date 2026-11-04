«Από χέρι σε χέρι. Η ιστορία μιας εφεύρεσης που άλλαξε τον κόσμο» - Διάλεξη στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας

Την ιστορία του νομίσματος, από την εμφάνισή του στη δυτική Μικρά Ασία τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι την εξέλιξή του κατά τη Βυζαντινή περίοδο, εξετάζει η διάλεξη «Από χέρι σε χέρι. Η ιστορία μιας εφεύρεσης που άλλαξε τον κόσμο», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στις 19:30, στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της προσωρινής έκθεσης «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο», που συνδιοργανώνουν το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και η Alpha Bank.

Μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα διαφορετικών ιστορικών περιόδων, η διάλεξη θα αναδείξει τις καινοτομίες που καθόρισαν τη νομισματική ιστορία, τις εκδόσεις που επικράτησαν στις εμπορικές συναλλαγές και τους παράγοντες που συνέβαλαν στη μακροχρόνια κυκλοφορία και αποδοχή συγκεκριμένων νομισμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σημασία του νομίσματος πέρα από την οικονομική του λειτουργία, ως μέσου άσκησης πολιτικής εξουσίας και μετάδοσης μηνυμάτων. Οι παραστάσεις, τα σύμβολα και οι επιγραφές που αποτυπώνονται στις δύο όψεις των νομισμάτων αποτελούν ιστορικές μαρτυρίες για τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τις κοινωνικές αξίες των εποχών στις οποίες δημιουργήθηκαν.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης θα βρεθούν νομίσματα από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank και τη Συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, τα οποία περιλαμβάνονται στην προσωρινή έκθεση.

Τη διάλεξη θα παρουσιάσουν η Δρ Δήμητρα Ι. Τσαγκάρη, επικεφαλής Πολιτιστικών Συλλογών και Αρχείων και επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, καθώς και οι Ελένη Ζαπίτη και Λευκή Μιχαηλίδου, επιμελήτριες της Χρυσής Συλλογής της Λεβεντείου Πινακοθήκης.

Πριν από την έναρξη της διάλεξης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην έκθεση «Μηνύματα σε Μέταλλο», η οποία θα παραμείνει ανοικτή ειδικά για την περίσταση από τις 18:30 έως τις 19:30. Παράλληλα, ο κατάλογος της έκθεσης θα διατίθεται με έκπτωση 20%.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, με ελεύθερη είσοδο. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, συστήνεται η έγκαιρη κράτηση.

Πληροφορίες

«Από χέρι σε χέρι. Η ιστορία μιας εφεύρεσης που άλλαξε τον κόσμο»

Ημερομηνία: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 19:30–20:30

Τοποθεσία: Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας

Είσοδος: Ελεύθερη, συστήνεται κράτηση θέσης.

Επίσκεψη στην έκθεση «Μηνύματα σε Μέταλλο»: 18:30–19:30

Κρατήσεις: 22661475 ή rsvp@leventismuseum.org.cy

Πληροφορίες: info@leventismuseum.org.cy