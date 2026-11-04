«Brandy Sour»: Τρεις τελευταίες παραστάσεις στο θέατρο Μασκαρίνι

Τρεις τελευταίες παραστάσεις του έργου «Brandy Sour», της θεατρικής μεταφοράς του ομώνυμου βραβευμένου μυθιστορήματος της Κωνσταντίας Σωτηρίου, ανακοίνωσε το Θέατρο ΑντίΛογος, μετά την ολοκλήρωση 11 sold out παραστάσεων.

Η παραγωγή, σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους, επιστρέφει στο Θέατρο Μασκαρίνι, στα Λατσιά, στις 2, 7, 11 και 14 Νοεμβρίου 2026, έχοντας προηγουμένως παρουσιαστεί στον κήπο του Ινστιτούτου Γκαίτε, εντός της νεκρής ζώνης, με φόντο το ιστορικό ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας, καθώς και σε άλλες πόλεις της Κύπρου.

Οι ιστορίες ενός ξενοδοχείου που σημάδεψε την Κύπρο

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται το Λήδρα Πάλας, ένα από τα πλέον εμβληματικά ξενοδοχεία της Λευκωσίας, το οποίο από σύμβολο κοσμοπολίτικης ζωής μετατράπηκε σε μάρτυρα της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

Το άλλοτε λαμπερό, αλλά σήμερα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο γίνεται η αφετηρία για να ζωντανέψουν ιστορίες ανθρώπων που πέρασαν από τους χώρους του, εργάστηκαν εκεί, το φρόντισαν ή απλώς βρέθηκαν έξω από αυτό.

Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ηθοποιοί συμπράττουν επί σκηνής, αφηγούμενοι γλυκόπικρες ιστορίες που συνδέονται με τη μνήμη, την καθημερινότητα και τις διαφορετικές εμπειρίες των ανθρώπων του νησιού.

Σημείο αναφοράς αποτελεί το Brandy Sour, το γνωστό κυπριακό κοκτέιλ που σερβιριζόταν στις βεράντες του Λήδρα Πάλας και δίνει τον τίτλο στο έργο.

Οι συντελεστές

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νεοκλής Νεοκλέους, τη δραματουργία ο Φώτης Φωτίου και τη μετάφραση στα τουρκικά ο Χρίστος Νικολάου.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελείται ο Γιώργος Γιάννου, τη μουσική ο Σάββας Χρυσοστόμου (Σάης), ενώ τον σχεδιασμό φωτισμού έχει αναλάβει η D&M Enterprises LTD. Το video art υπογράφει ο Γιώργος Αλεξάνδρου και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Χαρά Λαμπριανίδου.

Επί σκηνής εμφανίζονται οι Ηλιάνα Κάκκουρα, Şerife Mersinli, Ανδριανή Νεοκλέους, İzel Seylani, Φώτης Φωτίου, Χριστίνα Χριστόφια και ο μουσικός Σάββας Χρυσοστόμου (Σάης).

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 7, 11 και 14 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20.30

Τοποθεσία: Θέατρο Μασκαρίνι, Λατσιά.

Τιμή εισιτηρίου: €15 Κανονικό | €12 Μειωμένο (συνταξιούχοι, φοιτητές, μαθητές, στρατιώτες, άνεργοι, ΑΜΕΑ)

Προπώληση εισιτηρίων: Μέσω της πλατφόρμας https://tinyurl.com/brandysourcy και στα καταστήματα STEPHANIS.

Διάρκεια: 70'. Περισσότερες πληροφορίες: 99251331.