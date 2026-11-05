«Hedda Gabler»: Το διαχρονικό έργο του Ίψεν ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα

Το έργο «Hedda Gabler» του Νορβηγού θεατρικού συγγραφέα Χένρικ Ίψεν παρουσιάζει το Θέατρο Ένα στη Λευκωσία, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Γραμμένο στα τέλη του 19ου αιώνα, το έργο παραμένει επίκαιρο, θέτοντας ερωτήματα γύρω από την προσωπική ελευθερία, τις κοινωνικές προσδοκίες, τις σχέσεις εξουσίας και την ανθρώπινη ανάγκη για αυτοδιάθεση.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Χέντα Γκάμπλερ, μια γυναίκα που επιστρέφει από το γαμήλιο ταξίδι της σε μια ζωή η οποία, φαινομενικά, διαθέτει όλα τα στοιχεία της κοινωνικής και οικονομικής ασφάλειας. Ωστόσο, πίσω από την εικόνα της ευτυχίας και της κοινωνικής αποδοχής, η ηρωίδα βιώνει έναν βαθύ υπαρξιακό εγκλωβισμό.

Αναζητώντας διέξοδο από μια πραγματικότητα που δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες της, η Χέντα επιχειρεί να αποκτήσει έλεγχο τόσο στη δική της ζωή όσο και στους ανθρώπους που την περιβάλλουν. Μέσα από τις σχέσεις των χαρακτήρων αναδύονται συγκρούσεις που σχετίζονται με την εξουσία, τη ζήλια, την επιθυμία, τον φόβο και τις κοινωνικές συμβάσεις.

Ο Ίψεν, μέσα από ένα ψυχολογικό δράμα έντονων αντιπαραθέσεων, διερευνά τις συνέπειες της σύγκρουσης ανάμεσα στις προσωπικές επιθυμίες και τις κοινωνικές επιταγές. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τη συγγραφή του, το έργο εξακολουθεί να προβληματίζει γύρω από τα όρια της ελευθερίας, το τίμημα των επιλογών και την ανάγκη του ανθρώπου να καθορίζει ο ίδιος τη ζωή του.

Συντελεστές

Μετάφραση/ σκηνοθεσία/ σχεδιασμός φωτισμού: Αντρέας ΧριστοδουλίδηςΣκηνικά/ κοστούμια: Σταύρος ΑντωνόπουλοςΒοηθός σκηνοθέτη: Ευαγγελία ΟνουφρίουΒ’ βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος ΖενιέρηςΚατασκευή σκηνικού: Αδάμος ΣτυλιανούΖωγραφική εκτέλεση σκηνικού: Martin MeasonΦωτογράφηση: Δημήτρης ΒαττήςΣχεδιασμός αφίσας: Γιάννος ΧριστοφόρουΠαίζουν (αλφαβητικά): Ειρήνη Καραγιώργη, Έκτορας Κουσιάππας, Βασιλίκη Κυπραίου, Ευαγγελία Ονουφρίου, Νικολίνα Παπαναστασίου, Σταύρος Χατζαντριάν, Χριστόφορος Χριστοφόρου

Πληροφορίες

«Hedda Gabler» του Ίψεν στο Θέατρο Ένα

Ημέρες και ώρες: Κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30 και κάθε Κυριακή στις 19:00

Χώρος: Θέατρο Ένα, Λεωφόρος Αθηνάς 4, 1016 Λευκωσία

Προπώληση εισιτηρίου: Ticketmaster.cy

Κρατήσεις: 22 348203