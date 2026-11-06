Τέχνη, φύλο και τραύμα: Ο Natis και η Αυγή Σακετοπούλου ανοίγουν έναν διάλογο στο Kartzin

Πώς συνδέεται η καλλιτεχνική δημιουργία με την εξουσία; Πότε η ταυτότητα μετατρέπεται από μέσο αυτοπροσδιορισμού σε μηχανισμό περιορισμού; Και τι συμβαίνει όταν το τραύμα αποκτά καλλιτεχνική αξία μέσα από την αισθητικοποίησή του;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα τεθούν στη δημόσια συζήτηση «Ethnolatria and Traumatolatria: Art, Gender, Cyprus and the Re(li)gion», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, στο Kartzin by Visual Voices, στη Λευκωσία.

Στη συζήτηση συμμετέχουν ο εικαστικός Natis και η ψυχαναλύτρια και ερευνήτρια δρ Αυγή Σακετοπούλου, οι οποίοι θα προσεγγίσουν ζητήματα ταυτότητας, φύλου, τραύματος και συλλογικής συνείδησης μέσα από τη συνάντηση της ψυχανάλυσης, της πολιτικής και της τέχνης.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τρόποι με τους οποίους οι κοινωνικές και πολιτισμικές κατηγορίες διαμορφώνουν την ανθρώπινη υποκειμενικότητα, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες η συλλογική ταύτιση μπορεί να μετατραπεί σε εθνοκεντρισμό.

Παράλληλα, η συζήτηση θα εξετάσει πότε οι έμφυλες κατηγορίες λειτουργούν ως μηχανισμοί εσωτερικευμένου ελέγχου και πώς η καλλιτεχνική αναπαράσταση του τραύματος επηρεάζεται από τους μηχανισμούς αναγνώρισης και επιβράβευσης στον χώρο της τέχνης.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στη Λευκωσία, μια πόλη που οι δύο ομιλητές προσεγγίζουν ως μια «αδύνατη πατρίδα», ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από τις αντιφάσεις της ταυτότητας, της μνήμης και του ανήκειν.

Οι δύο ομιλητές

Ο Natis είναι εννοιολογικός ζωγράφος που δραστηριοποιείται μεταξύ Βερολίνου και Λευκωσίας. Το έργο του εξετάζει τα συλλογικά και ατομικά ψυχικά τοπία, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση της ταυτότητας του καλλιτέχνη μέσα από δυτικά πρότυπα και κοινωνικές σχέσεις εξουσίας.

Στην πρακτική του χρησιμοποιεί διαφορετικές καλλιτεχνικές περσόνες, μεταξύ των οποίων οι Hasan Aksaygın, Hank Yan Agassi και Hasso Weiß Ehrenwerth, ως διαφορετικές αφετηρίες διερεύνησης της καλλιτεχνικής υποκειμενικότητας.

Αυτή την περίοδο εκπονεί διδακτορική έρευνα με τίτλο Heteronymy in Contemporary Visual Art στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Αμβούργου.

Η δρ Αυγή Σακετοπούλου είναι Κύπρια και Ελληνίδα ψυχαναλύτρια με έδρα τη Νέα Υόρκη. Διδάσκει στο μεταδιδακτορικό πρόγραμμα Ψυχοθεραπείας και Ψυχανάλυσης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και κατέχει την έδρα Avenali στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ για την περίοδο 2025-2026.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το τραύμα, την αισθητική εμπειρία, τις κουίρ και τρανς ζωές, τη φυλή και τη μετανάστευση.

Είναι συγγραφέας του βιβλίου Sexuality Beyond Consent: Risk, Race, Traumatophilia, ενώ έχει συνυπογράψει με την Ann Pellegrini το Gender Without Identity. Το έργο της έχει τιμηθεί με επαγγελματικές διακρίσεις, ενώ μία από τις συνεντεύξεις της περιλαμβάνεται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Φρόιντ στη Βιέννη.

Είναι επίσης ιδρύτρια των κυπριακών και ελληνικών τμημάτων του Palestine Mental Health Network, συμμετέχει στο Συμβούλιο Τεχνών του Institute for the Critical Study of Zionism και είναι ιδρυτικό μέλος του P-HOLE.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες

«Ethnolatria and Traumatolatria: Art, Gender, Cyprus and the Re(li)gion»

Ημερομηνία: Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 18:00-21:00

Τοποθεσία: Kartzin by Visual Voices, Αισχύλου 83, Λευκωσία

Ομιλητές: Natis και δρ Αυγή Σακετοπούλου. Γλώσσα: Αγγλικά