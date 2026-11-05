«Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές»: Η παραγωγή του ΘΟΚ ταξιδεύει σε Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο

Σε Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο περιοδεύει τον Νοέμβριο η παραγωγή της Κεντρικής Σκηνής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές», σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Η παράσταση, που παρουσιάστηκε κατά την περσινή θεατρική περίοδο, συνεχίζει παράλληλα τον κύκλο της στη Λευκωσία.

Το γνωστό αστυνομικό μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι μεταφέρεται στη σκηνή μέσα από τη θεατρική διασκευή του Κεν Λούντβιχ, με τον Νεοκλή Νεοκλέους στον ρόλο του διάσημου Βέλγου ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στο πολυτελές Όριεντ Εξπρές, το οποίο ακινητοποιείται εξαιτίας μιας σφοδρής χιονοθύελλας. Όταν ένας από τους επιβάτες βρίσκεται δολοφονημένος, ο Πουαρό καλείται να εξιχνιάσει το έγκλημα, αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τις αντιφάσεις, τα ψέματα και τις σιωπές των υπόλοιπων ταξιδιωτών.

Φωτογραφία: Αντώνης Φαρμακάς

Καθώς η έρευνα εξελίσσεται, οι ρόλοι θύτη και θύματος, ενόρκου και εκτελεστή περιπλέκονται, ενώ κάθε νέα λεπτομέρεια μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η παραγωγή επιστρέφει στη σκηνή μετά την περσινή παρουσίασή της, κατά την οποία απέσπασε θετικές κριτικές. Μεταξύ άλλων, ο Μιχάλης Χριστοδούλου, γράφοντας στο Check in Cyprus, τη χαρακτήρισε «ένα θεατρικό γεγονός αντάξιο του κρατικού μας θεάτρου και μια από τις πλέον ολοκληρωμένες παραγωγές της πρόσφατης περιόδου».

Ταυτότητα παράστασης

Παίζουν: Τον ρόλο του Ηρακλή Πουαρό ερμηνεύει ο Νεοκλής Νεοκλέους, τον οποίο πλαισιώνουν οι εκλεκτοί ηθοποιοί Κοραλία Καράντη, Αννίτα Σαντοριναίου, Αλέξανδρος Παρίσης, Σωτήρης Μεστάνας, Άννα Γιαγκιώζη, Πάνος Μακρής, Αντωνία Χαραλάμπους, Μαρία Μαμούρη, Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Νικόλας Κουρουζίδης, Αντώνης Παρχαρίδης, Σταύρος Πατσιάς

Μετάφραση: Ολυμπία Σκορδίλη

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Σκηνικά-Κοστούμια: Λάκης Γενεθλής

Μουσική: Αντρέας Κουρέτας

Κίνηση: Έλενα Χριστοδουλίδου

Σύλληψη-Σχεδιασμός βίντεο: Έλενα Αλωνεύτη

Κινηματογράφιση: Ιάκωβος Χαραλάμπους

Σχεδιασμός φωτισμού: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Πισιήλη

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μικαέλλα Κάσινου

Φωτογραφία: Αντώνης Φαρμακάς

Πληροφορίες

«Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι

Παραστάσεις περιοδείας

Λάρνακα: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, 20:30, Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος».

Λεμεσός: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, 20:30, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο. Με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους.

Πάφος: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, 20:30, Μαρκίδειο Θέατρο.

Παραστάσεις Λευκωσίας

Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ «Εύης Γαβριηλίδης»

Κάθε Σάββατο στις 20:00 και Κυριακή στις 18:00.

Εισιτήρια: €15, μειωμένο €6 για ανέργους, συνταξιούχους, πολύτεκνους και άτομα κάτω των 25 ετών, με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: www.thoc.org.cy και 77772717.