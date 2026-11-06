Το διεθνώς αναγνωρισμένο Kuss Quartet επιστρέφει στη Λευκωσία για μία συναυλία

Το διεθνώς αναγνωρισμένο κουαρτέτο εγχόρδων Kuss Quartet επιστρέφει στην Κύπρο, έπειτα από πρόσκληση του Ιδρύματος Τεχνών Φάρος, για μία συναυλία την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30, στο The Shoe Factory, στη Λευκωσία.

Με πολυετή παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή, το Kuss Quartet έχει διακριθεί για την ερμηνευτική του προσέγγιση και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει τα συναυλιακά του προγράμματα, συνδυάζοντας έργα του κλασικού ρεπερτορίου με διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις.

Η διεθνής πορεία του συνόλου ξεκίνησε με την κατάκτηση του Πρώτου Βραβείου του Γερμανικού Μουσικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει εμφανίσεις σε σημαντικές συναυλιακές αίθουσες, όπως το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, το Concertgebouw και το Muziekgebouw του Άμστερνταμ, το Wigmore Hall του Λονδίνου, το Suntory Hall του Τόκιο και τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, όπου βρίσκεται και η βάση του.

Τρία έργα του ρεπερτορίου εγχόρδων

Για τη συναυλία στη Λευκωσία, το Kuss Quartet επέλεξε τρία έργα που αναδεικνύουν διαφορετικές περιόδους και εκφραστικές δυνατότητες του κουαρτέτου εγχόρδων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το Κουαρτέτο Εγχόρδων, έργο 77, αρ. 1, του Γιόζεφ Χάιντν, ένα από τα τελευταία έργα του συνθέτη για το συγκεκριμένο μουσικό σύνολο, το οποίο χαρακτηρίζεται από ρυθμική ενέργεια και συνθετική ευρηματικότητα.

Ακολουθεί το Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ. 1, «Σονάτα του Κρόιτσερ», του Λέος Γιάνατσεκ, εμπνευσμένο από την ομώνυμη νουβέλα του Λέοντος Τολστόι. Το έργο αντλεί στοιχεία από την ψυχολογική ένταση της λογοτεχνικής αφήγησης, μεταφέροντας στη μουσική τις συγκρούσεις και τα συναισθηματικά αδιέξοδα των χαρακτήρων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το Κουαρτέτο Εγχόρδων σε Σολ μείζονα, D887, του Φραντς Σούμπερτ, ένα έργο σχεδόν συμφωνικών διαστάσεων, το οποίο ξεχωρίζει για τη σύνθετη μουσική του δομή και τις ιδιαίτερα υψηλές τεχνικές και ερμηνευτικές απαιτήσεις του.

Μέσα από τα τρία έργα, το σύνολο παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή από τον κλασικισμό του Χάιντν έως τον ρομαντισμό του Σούμπερτ και την έντονα δραματική γραφή του Γιάνατσεκ.

Η συναυλία πραγματοποιείται με τη χορηγία του Ιδρύματος Charles Haimoff.

Πληροφορίες

Συναυλία Kuss Quartet

Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Τοποθεσία: The Shoe Factory, Λευκωσία

Διοργάνωση: Ίδρυμα Τεχνών Φάρος

Περισσότερες πληροφορίες: Ίδρυμα Τεχνών Φάρος