Πέντε συναυλίες, ένα μήνυμα ειρήνης στο 13ο Φεστιβάλ Νέας Μουσικής

Με τη μουσική ως αντίλογο στη βία και την καταστροφή, το Κέντρο Κυπρίων Συνθετών διοργανώνει το 13ο Φεστιβάλ Νέας Μουσικής, με τίτλο «Αντιπολεμία – Σύγχρονη Μουσική για Ειρήνη» (Antipolemia – Contemporary Music for Peace), από τις 9 έως τις 14 Νοεμβρίου 2026, στο ARTos House στη Λευκωσία.

Σε μια εποχή κατά την οποία οι πολεμικές συγκρούσεις και η ανασφάλεια κυριαρχούν στη διεθνή επικαιρότητα, το φεστιβάλ προτάσσει τη δημιουργική δύναμη της μουσικής ως μέσο επικοινωνίας, συνύπαρξης και ειρηνικής έκφρασης.

Μέσα από πέντε διαφορετικές μουσικές βραδιές, Κύπριοι και ξένοι ερμηνευτές, καταξιωμένοι δημιουργοί αλλά και συνθέτες της νεότερης γενιάς συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει τις διαφορετικές όψεις της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας.

Από τον ηλεκτροακουστικό αυτοσχεδιασμό και τη μουσική για φωνή και πιάνο μέχρι τις παγκόσμιες πρεμιέρες νέων έργων και την παρουσίαση συνθέσεων νέων δημιουργών, η φετινή διοργάνωση εξερευνά τη σχέση της μουσικής με την ελευθερία, την ανθρώπινη επικοινωνία και την ανάγκη για ειρήνη.

Πέντε μουσικές βραδιές με επίκεντρο την ειρήνη

Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, με τη συναυλία «Αυτοσχεδιασμοί για την Ειρήνη» (Improvisations for Peace).

Το Ηλεκτροακουστικό Composers Ensemble του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών παρουσιάζει έργα βασισμένα στον αυτοσχεδιασμό, δημιουργώντας έναν μουσικό διάλογο ανάμεσα στους ηλεκτρονικούς και τους ακουστικούς ήχους.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, τη σκυτάλη παίρνει το διεθνούς φήμης αυστριακό σχήμα DUO ARDEA, με τη συναυλία «Φωνές και Πιάνο για την Ειρήνη» (Voices and Piano for Peace).

Το ντουέτο φωνής και πιάνου θα ερμηνεύσει έργα Κυπρίων συνθετών, τα οποία επιλέχθηκαν έπειτα από ανοικτή πρόσκληση, καθώς και συνθέσεις από το διεθνές μουσικό ρεπερτόριο.

Παγκόσμιες πρεμιέρες κυπριακών έργων

Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα κατέχει η συναυλία «Ήχος Πάνω από τον Πόλεμο» (Sound Over War), την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Το μουσικό σχήμα ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ θα παρουσιάσει νέα έργα Κυπρίων συνθετών σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει νέες δημιουργίες της σύγχρονης κυπριακής μουσικής σκηνής.

Στη συναυλία συμμετέχουν ο Δημήτρης Γιασεμίδης στο φλάουτο και το τρομπόνι, ο Γιώργος Γεωργίου στο κλαρίνο και το μπάσο κλαρίνο, η Μαρίλια Ανδρέου στη βιόλα, η Νατάσα Χατζηανδρέου στα κρουστά, ο Robertas Grod στο βιολοντσέλο και ο Ράμι Σαριεντίν στο πιάνο.

Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Άντης Σκορδής.

Ένα ρεσιτάλ ανάμεσα στην εσωτερικότητα και την έκρηξη

Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, ο πιανίστας Ράμι Σαριεντίν παρουσιάζει το ρεσιτάλ «Το θέμα τελικά είναι να είσαι απέξω».

Ο τίτλος προέρχεται από την τελευταία φράση ποιήματος της Ευτυχίας Παναγιώτου και λειτουργεί ως αφετηρία για μια μουσική εξερεύνηση αντιθέσεων.

Το πρόγραμμα κινείται ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο, τη δομή και την ελευθερία, την ακινησία και την έκρηξη, την ιδιωτική περισυλλογή και τη δημόσια έκφραση.

Βήμα στη νέα γενιά συνθετών

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου με τη συναυλία «Νέοι Συνθέτες για την Ειρήνη» (Young Composers for Peace).

Η τελευταία βραδιά είναι αφιερωμένη σε δημιουργούς ηλικίας κάτω των 25 ετών, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών.

Τα έργα τους παρουσιάζονται έπειτα από ανοικτή πρόσκληση και εργαστήρι σύνθεσης, με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών.

Η δράση αναδεικνύει τη σημασία της στήριξης των νέων δημιουργών και της δημιουργίας ευκαιριών για την ανάπτυξη και παρουσίαση της μουσικής τους.

Η Κύπρος στον χάρτη της σύγχρονης μουσικής

Το Κέντρο Κυπρίων Συνθετών αποτελεί έναν από τους βασικούς φορείς προώθησης της σύγχρονης κλασικής μουσικής στην Κύπρο.

Μέσα από αναθέσεις νέων έργων, διεθνείς συνεργασίες, εκπαιδευτικές δράσεις και τη διαρκή επικοινωνία μεταξύ συνθετών, ερμηνευτών και κοινού, επιδιώκει να ενισχύσει την πρωτοποριακή μουσική έκφραση και να εδραιώσει την παρουσία της κυπριακής δημιουργίας στη διεθνή μουσική σκηνή.

Με τη φετινή «Αντιπολεμία», το Φεστιβάλ Νέας Μουσικής στρέφει το ενδιαφέρον του στη δυνατότητα της τέχνης να εκφράζει την ανάγκη για ασφάλεια, ειρήνη και ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία.

Πληροφορίες

Διοργάνωση: 13ο Φεστιβάλ Νέας Μουσικής του Κέντρου Κυπρίων Συνθετών

Τίτλος: «Αντιπολεμία – Σύγχρονη Μουσική για Ειρήνη»

Ημερομηνίες: 9–14 Νοεμβρίου 2026

Χώρος: ARTos House, Λευκωσία

Ώρα έναρξης: 20:00

Πρόγραμμα συναυλιών:

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου: «Αυτοσχεδιασμοί για την Ειρήνη»

Τρίτη 10 Νοεμβρίου: «Φωνές και Πιάνο για την Ειρήνη», DUO ARDEA

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: «Ήχος Πάνω από τον Πόλεμο», σχήμα ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου: «Το θέμα τελικά είναι να είσαι απέξω», ρεσιτάλ πιάνου με τον Ράμι Σαριεντίν

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: «Νέοι Συνθέτες για την Ειρήνη»

Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού

Χορηγός επικοινωνίας: ΡΙΚ