Monsieur Doumani, Erik Leuthäuser και beauchamp*geissler σε μία σκηνή στη Λευκωσία

Η συναυλία «ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ ÷ τρία» φέρνει στη Λευκωσία τους Monsieur Doumani, τον Γερμανό τραγουδιστή Erik Leuthäuser με τον πιανίστα Julius Windisch και το αυστριακό ντουέτο beauchamp*geissler. Η συνάντησή τους κινείται ανάμεσα στη μεσογειακή μουσική, την τζαζ, τη dream pop και την πειραματική ηλεκτρονική σκηνή.

Οι Monsieur Doumani, που εκπροσωπούν την Κύπρο, αντλούν στοιχεία από τη μουσική παράδοση του νησιού και τα συνδυάζουν με ψυχεδελική φολκ, τζαζ, ροκ και πειραματικούς ήχους. Μέσα από τις συνθέσεις και τις ενορχηστρώσεις τους, το τρίο προσεγγίζει την κυπριακή μουσική παράδοση με σύγχρονα εκφραστικά μέσα.

Από το Βερολίνο έρχονται ο Erik Leuthäuser και ο Julius Windisch, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τον αυτοσχεδιασμό της τζαζ με στοιχεία της dream pop. Η φωνή και το πιάνο αποτελούν τη βάση μιας μουσικής προσέγγισης στην οποία η γερμανική γλώσσα αποκτά κεντρική θέση.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι beauchamp*geissler από το Λιντς της Αυστρίας. Το ντουέτο κινείται ανάμεσα στην πειραματική ποπ και την ηλεκτρονική μουσική, χρησιμοποιώντας μπάσο, πλήκτρα, ηλεκτρονικούς ήχους και φωνητικά σε τρεις γλώσσες.

Στο τέλος της συναυλίας, όλοι οι μουσικοί θα συναντηθούν επί σκηνής για ένα κοινό φινάλε, στο οποίο θα συνδυάσουν τις διαφορετικές μουσικές τους καταβολές μέσα από τον αυτοσχεδιασμό και τη συνεργασία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Εβδομάδων Γερμανικής Γλώσσας 2026 και συνδιοργανώνεται από τις Πρεσβείες της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας και το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Charles Haimoff.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Θέατρο Παλλάς, Λευκωσία

Είσοδος: Ελεύθερη

Μετά τη συναυλία θα ακολουθήσει δεξίωση.