«Πράσινες Διαδρομές Χαρακτικής»: Εργαστήρια οικολογικής χαρακτικής με τον Ευκλείδη Παπαδόπουλο

Μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων σύγχρονης χαρακτικής, με τίτλο «EcoPrint Cyprus, Πράσινες Διαδρομές Χαρακτικής», διοργανώνει το Σωματείο «Κύπριοι Χαράκτες», στο πλαίσιο των «Ημερών Χαρακτικής 2026». Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026, στο Αρχαίο Μνημείο 185, στα Πέρα Ορεινής, με εισηγητή τον Ευκλείδη Παπαδόπουλο.

Η δράση επικεντρώνεται στη γνωριμία με οικολογικές και βιώσιμες πρακτικές της χαρακτικής, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να πειραματιστούν με υλικά, επιφάνειες και εκτυπωτικές διαδικασίες.

Μέσα από τρεις διαφορετικές τεχνικές χαρακτικής, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τη σχέση ανθρώπου, τόπου και τοπίου, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η εικαστική δημιουργία μπορεί να συνδεθεί με το φυσικό περιβάλλον.

Εργαστήρια πράσινης βαθυτυπίας και γαλαζόπετρας

Στο επίκεντρο των εργαστηρίων βρίσκονται η πράσινη βαθυτυπία και η χρήση γαλαζόπετρας, με τους συμμετέχοντες να γνωρίζουν τη διαδικασία προετοιμασίας και χάραξης αλουμινένιας πλάκας, τη χρήση οικολογικών μελανιών και τη δημιουργία χαρακτικών τυπωμάτων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνδυάζει τη θεωρητική γνωριμία με τις τεχνικές και την πρακτική εφαρμογή τους, δίνοντας έμφαση στον πειραματισμό και στη χρήση υλικών που συνδέονται με πιο βιώσιμες προσεγγίσεις της χαρακτικής.

Τα εργαστήρια απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες καλλιτέχνες και φοιτητές όσο και σε ενήλικες που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την τέχνη της χαρακτικής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων περιορίζεται στα 12 άτομα ανά κύκλο εργαστηρίων, ενώ το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 40 ευρώ για ένα εργαστήριο, 60 ευρώ για δύο και 90 ευρώ για τρία. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και αναλώσιμα.

Πληροφορίες

«EcoPrint Cyprus, Πράσινες Διαδρομές Χαρακτικής»

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: Σάββατο 11:00-16:00, Κυριακή 10:00-13:00

Τοποθεσία: Αρχαίο Μνημείο 185, Πέρα Ορεινής

Εισηγητής: Ευκλείδης Παπαδόπουλος

Συμμετοχή: 12 άτομα ανά κύκλο εργαστηρίων

Κόστος: €40 για ένα εργαστήριο, €60 για δύο, €90 για τρία, συμπεριλαμβανομένων των υλικών.

Κρατήσεις: Μέσω προσωπικού μηνύματος στον επίσημο λογαριασμό του Σωματείου «Κύπριοι Χαράκτες» στο Instagram, @cyprintmakers. Μετά την αποστολή του μηνύματός σας, θα λάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες για την καταβολή προκαταβολής, ίσης με το 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής, μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Η θέση σας θα επιβεβαιώνεται μετά την καταβολή της προκαταβολής.