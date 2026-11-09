«Μεταπλάσεις»: Νέα ατομική έκθεση του Νίκου Κουρούσιη στη Λευκωσία

Με περισσότερες από έξι δεκαετίες καλλιτεχνικής δημιουργίας, ο Νίκος Κουρούσιης επιστρέφει με μια νέα ατομική έκθεση, στην οποία διερευνά τη μεταμόρφωση της ύλης, την ανασύνθεση των μορφών και τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα διαφορετικά υλικά.

Η έκθεση, με τίτλο «Μεταπλάσεις», περιλαμβάνει δισδιάστατα και τρισδιάστατα έργα, μέσα από τα οποία ο καλλιτέχνης προσεγγίζει τη δημιουργική διαδικασία ως μια συνεχή αναζήτηση, χωρίς σταθερές μορφές και προκαθορισμένες ερμηνείες.

«Η έννοια της μετάπλασης διατρέχει μεγάλο μέρος της δουλειάς μου. Η ύλη μεταβάλλεται, οι μορφές ανασυντίθενται και τα στοιχεία αποκτούν νέες σχέσεις μεταξύ τους. Ο χώρος και ο χρόνος δεν αποτελούν απλώς το πλαίσιο του έργου, αλλά συμμετέχουν στη διαμόρφωση και την εξέλιξή του», αναφέρει ο ίδιος στο εισαγωγικό σημείωμα του καταλόγου της έκθεσης.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, τα έργα διατηρούν την αυτονομία τους, αφήνοντας περιθώριο στον θεατή να αναπτύξει προσωπικές αναγνώσεις, συσχετισμούς και συμβολισμούς. Η μετάπλαση αναδεικνύεται έτσι τόσο ως χαρακτηριστικό της καλλιτεχνικής πρακτικής του Κουρούσιη όσο και ως τρόπος προσέγγισης του ίδιου του έργου τέχνης.

Μια διαδρομή έξι δεκαετιών

Ο Νίκος Κουρούσιης γεννήθηκε το 1937 στη Λευκωσία και σπούδασε στο Λονδίνο, στο Saint Martin’s School of Art και στο Hornsey College of Art.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας εκπροσώπησε την Κύπρο σε διεθνείς διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Μπιενάλε Νέων στο Παρίσι το 1969, η Μπιενάλε της Βενετίας το 1972 και το 1990, με το έργο «Οδύσσεια», καθώς και η 18η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας το 2023.

Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την προσφορά του στον πολιτισμό τιμήθηκε με το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2021, ενώ το 2026 του απονεμήθηκε το Ασημένιο Μετάλλιο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Πληροφορίες

Η έκθεση «Μεταπλάσεις» εγκαινιάζεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, από την Ολίβια Παπαδάκη, στο Stand In Line Art Space, στην οδό Μετοχίου 26Α, στον Άγιο Ανδρέα, στη Λευκωσία.

Θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2026.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή, 16:30–19:00, και Σάββατο, 11:00–13:00.

Πληροφορίες: 99 412000 | www.standinlineartspace.com