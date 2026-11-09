Το Εναλλακτικό Φεστιβάλ Βιβλίου επιστρέφει στη Λευκωσία με ένα διήμερο γεμάτο βιβλία, ιδέες και συζητήσεις

Τα βιβλία γίνονται αφετηρία για συναντήσεις, ανταλλαγή απόψεων και συζητήσεις γύρω από την κοινωνία, την ιστορία και την πολιτική. Το Εναλλακτικό Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, στο YALLA Collective Space & Café, συγκεντρώνοντας ανεξάρτητους εκδότες, βιβλιοπωλεία, συλλογικότητες και πολιτιστικές πρωτοβουλίες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανεξάρτητες εκδόσεις και τα zines, μαζί με ένα πρόγραμμα παρουσιάσεων και συζητήσεων που προσεγγίζει ζητήματα της κυπριακής πραγματικότητας και ευρύτερων ιστορικών και κοινωνικών εξελίξεων.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ανοιχτή συζήτηση για την αποικιοκρατία, την αντιαποικιοκρατία και τους εθνικισμούς σε σχέση με την Κύπρο, καθώς και συζήτηση για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, με τη συμμετοχή μεταναστών. Οι σχέσεις γλώσσας και εξουσίας αποτελούν ακόμη μία θεματική, ενώ θα εξεταστεί επίσης η σχέση καπιταλισμού και οθωμανικού κόσμου.

Οι συμμετέχοντες

Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι Affect Editions, Bomba Picnic, Faura Books, Fisherwomxn, Futura Books, IWW, La Zone, Moufflon Bookstore, OWK Press, Platypus, San Casciano, Yalla Bookstore, Αναρχική Δομή Βιβλίου, Αντίποδες, Βιβλιοπωλείο Ιδεοδρόμιο, Βιβλιοπωλείο Περιδιάβαση, Εκτός Γραμμής, Ευτοπία, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Νεοκυπριακός Σύνδεσμος, Πανοπτικόν, Πολιτιστικό Ίδρυμα 1948, Πότλατς, Ψηφίδες και ΑΦΟΑ.

Το φεστιβάλ στηρίζεται στη συλλογική αυτοοργάνωση, χωρίς χορηγούς και, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, χωρίς τη συμμετοχή αστικών θεσμών. Στόχος του είναι να καλλιεργήσει μια κουλτούρα σεβασμού, συνεργασίας και αλληλεγγύης, προσεγγίζοντας το βιβλίο ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής.

Πληροφορίες

Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, YALLA Collective Space & Café, Λευκωσία.