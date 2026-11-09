«ΝΙΑΟΥ – Μια γατολογική περιπέτεια»: Ένα μαγικό ταξίδι στον μυστηριώδη κόσμο των γατών

Τι γνωρίζουμε πραγματικά για τις γάτες; Πώς σκέφτονται, γιατί γουργουρίζουν και πώς κατάφεραν να πείσουν τους ανθρώπους ότι είναι εκείνοι που έχουν τον έλεγχο στο σπίτι; Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα επιχειρεί να προσεγγίσει, με χιούμορ και δημιουργική φαντασία, η μουσικοθεατρική παράσταση «ΝΙΑΟΥ – Μια γατολογική περιπέτεια».

Εμπνευσμένη από τα κείμενα του σπουδαίου ποιητή Τ. Σ. Έλιοτ, η παράσταση συνδυάζει τη λογοτεχνία με το θέατρο, την πρωτότυπη μουσική, το τραγούδι και την κίνηση, δημιουργώντας έναν ιδιαίτερο σκηνικό κόσμο, όπου πρωταγωνιστούν οι πιο απρόβλεπτοι και γοητευτικοί τετράποδοι χαρακτήρες.

Μέσα από μια σειρά αυτοτελών ιστοριών, οι θεατές θα γνωρίσουν γάτες με ξεχωριστές προσωπικότητες, παράξενες συνήθειες και μοναδικές αντιλήψεις για τη ζωή. Τεμπέληδες γάτοι, ατρόμητοι εξερευνητές, αριστοκράτες, ακροβάτες και μεγάλοι καλλιτέχνες ζωντανεύουν επί σκηνής, αποκαλύπτοντας διαφορετικές πτυχές της γατίσιας φύσης.

Κάθε ιστορία αποτελεί μια μικρή περιπέτεια, γεμάτη ανατροπές, ευρηματικότητα και χιούμορ, ενώ παράλληλα αναδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση που έχουν αναπτύξει οι γάτες με τους ανθρώπους στο πέρασμα του χρόνου.

Και κάπου ανάμεσα στις μουσικές, τα τραγούδια και τις θεατρικές αφηγήσεις, γεννιέται ένα απολαυστικό ερώτημα: Μήπως οι γάτες δεν εξημερώθηκαν ποτέ πραγματικά; Μήπως, τελικά, ήταν εκείνες που κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους;

Μια παράσταση για μικρούς και μεγάλους

Η «ΝΙΑΟΥ – Μια γατολογική περιπέτεια» απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες, προσφέροντας μια θεατρική εμπειρία που συνδυάζει την ψυχαγωγία με τη δημιουργική προσέγγιση της λογοτεχνίας.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια, τη μουσική και τα επιμέρους κείμενα υπογράφει ο Δημήτρης Σπύρου, ενώ την κίνηση επιμελείται η Κατερίνα Τυλληρίδου. Στη σκηνή εμφανίζονται η Βαρβάρα Χριστοφή, η Κατερίνα Τυλληρίδου και ο Δημήτρης Σπύρου.

Η παραγωγή είναι της Βιταμίνα 2026, με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου.

Ταυτότητα παράστασης

Τίτλος: «ΝΙΑΟΥ – Μια γατολογική περιπέτεια»

Κείμενα: Τ. Σ. Έλιοτ

Σκηνοθετική επιμέλεια / Μουσική / Επιμέρους κείμενα: Δημήτρης Σπύρου

Κίνηση: Κατερίνα Τυλληρίδου

Επιμέλεια κειμένων: Βαρβάρα Χριστοφή

Βίντεο / Φωτογραφία: Λευτέρης Ιωάννου

Φωτισμός: Ηλίας Σωφρονίδης

Επί σκηνής: Βαρβάρα Χριστοφή, Κατερίνα Τυλληρίδου, Δημήτρης Σπύρου

Παραγωγή: Βιταμίνα 2026

Πληροφορίες παραστάσεων

Ημερομηνίες: Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026

Ώρες: 11:00 και 16:00

Χώρος: Θέατρο Ένα / Versus, Λεμεσός

Κρατήσεις και εισιτήρια: myticketcy.com

Μια γατολογική περιπέτεια που υπόσχεται να μας κάνει να γελάσουμε, να τραγουδήσουμε και, ίσως, να κοιτάξουμε με εντελώς διαφορετικό μάτι τους μικρούς τετράποδους συγκάτοικούς μας.