Η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει στη Λεμεσό με το «4 in Groop» στο Θέατρο Ριάλτο

Η Μαρία Παπαγεωργίου επιστρέφει δυναμικά στη Λεμεσό, τρία χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στην πόλη, για μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με το κυπριακό κοινό. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο με τη νέα της παράσταση «4 in Groop», παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές αναμνήσεις, προσωπικές αναζητήσεις και δημιουργικές εκπλήξεις.

Με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική της ταυτότητα και τη διαρκή ανάγκη της για καλλιτεχνική εξερεύνηση, η Μαρία Παπαγεωργίου δημιουργεί μια συναυλιακή εμπειρία που συνδέει το χθες με το σήμερα, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πτυχές της μουσικής της πορείας.

Ένα μουσικό ταξίδι ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκεται η προσωπική της δισκογραφία, πλαισιωμένη από τραγούδια και μουσικές που έχουν σημαδέψει τη δημιουργική της διαδρομή.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν τραγούδια από την «Αλληλογραφία» της με τον Μίκη Θεοδωράκη, μια καλλιτεχνική συνάντηση που ταξίδεψε μέχρι την Κίνα, καθώς και στιγμές από το προσωπικό της αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο, το οποίο απέσπασε ιδιαίτερα θερμές κριτικές.

Παράλληλα, η ερμηνεύτρια στρέφει το βλέμμα της σε σημαντικούς δημιουργούς και συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Παύλος Παυλίδης, τα Διάφανα Κρίνα και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης, προσεγγίζοντας το έργο τους μέσα από τη δική της σύγχρονη καλλιτεχνική ματιά.

Η λογοτεχνία, που αποτελεί επίσης σημαντικό κομμάτι της δημιουργικής της ταυτότητας, βρίσκει τη θέση της στη μουσική αφήγηση, καθώς οι επανεκδόσεις των βιβλίων της συνεχίζουν να συνομιλούν οργανικά με τους στίχους και τα τραγούδια της.

Μια συναυλία που δεν αναπαράγει, αλλά αφηγείται

Το «4 in Groop» δεν περιορίζεται σε μια απλή αναδρομή αγαπημένων τραγουδιών. Πρόκειται για μια ζωντανή μουσική αφήγηση, στην οποία η Μαρία Παπαγεωργίου συνομιλεί δημιουργικά με τους μουσικούς συνεργάτες της, δίνοντας χώρο στον αυθορμητισμό, την ερμηνεία και τη συλλογική έκφραση.

Η καλλιτέχνιδα παραμένει πιστή στην επιθυμία της να ανακαλύπτει νέους μουσικούς δρόμους, χωρίς να απομακρύνεται από τη σημαντική παρακαταθήκη της ελληνικής τραγουδοποιίας.

Μέσα από σύγχρονες ενορχηστρώσεις, ηλεκτρικούς και ακουστικούς ήχους, η συναυλία φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ουσιαστική σχέση ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό, μετατρέποντας κάθε τραγούδι σε μια ξεχωριστή ιστορία.

Στο πλευρό της βρίσκονται τρεις σημαντικοί μουσικοί συνεργάτες της, ο Θάνος Μιχαηλίδης στα τύμπανα, ο Γιώργος Θεοδωρακόπουλος στα πλήκτρα και το μπάσο και ο Ευριπίδης Ζεμενίδης στις κιθάρες και τις ενορχηστρώσεις. Η ίδια συμμετέχει με ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα.

Η επιστροφή της στο Θέατρο Ριάλτο αποτελεί μια πρόσκληση για δύο ώρες γεμάτες μουσική, συναίσθημα και ουσιαστική επικοινωνία.

Συντελεστές

Μαρία Παπαγεωργίου: Φωνή, ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα

Θάνος Μιχαηλίδης: Τύμπανα

Γιώργος Θεοδωρακόπουλος: Πλήκτρα, μπάσο

Ευριπίδης Ζεμενίδης: Κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Ηχοληψία: Μαρία Κοζάρη

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Φωτογραφίες: Ακίμ Γιάννης Τσατσούλης

Γραφιστική επιμέλεια αφίσας: Κωνσταντίνος Γεωργαντάς

Πληροφορίες συναυλίας

Παράσταση: «4 in Groop» – Μαρία Παπαγεωργίου

Ημερομηνία: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Χώρος: Θέατρο Ριάλτο, Λεμεσός

Διάρκεια: 120 λεπτά

Εισιτήρια: €22 / €18

Πληροφορίες και ηλεκτρονικές κρατήσεις: Θέατρο Ριάλτο – Εισιτήρια

Τηλέφωνο κρατήσεων: 77 77 77 45 (Δευτέρα–Παρασκευή, 10:00–15:00)

Μια βραδιά που υπόσχεται να ενώσει αγαπημένες μελωδίες, δυνατές ερμηνείες και προσωπικές μουσικές αφηγήσεις, με τη Μαρία Παπαγεωργίου να επιστρέφει σε έναν τόπο και σε ένα κοινό που αγαπά.