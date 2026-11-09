«Oh This Unspeakable Void»: Η βραβευμένη γερμανική κωμωδία προβάλλεται στο Pantheon

Μια από τις γερμανικές κωμωδίες που ξεχώρισαν το 2026 παρουσιάζεται στην Κύπρο, προσκαλώντας το κινηματογραφόφιλο κοινό σε μια ιστορία ενηλικίωσης, οικογενειακών σχέσεων και αναζήτησης ταυτότητας.

Η ταινία «Oh This Unspeakable Void», σε σκηνοθεσία του Simon Verhoeven, θα προβληθεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30, στο Pantheon Theater, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας».

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τις Πρεσβείες της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας, καθώς και το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τη συγκεκριμένη προβολή παρουσιάζει η Γερμανική Πρεσβεία σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου.

Μια ιστορία ενηλικίωσης γεμάτη ανατροπές

Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Joachim, ένας 20χρονος νέος που βλέπει τη ζωή του να αλλάζει απροσδόκητα όταν γίνεται δεκτός σε μία από τις πιο φημισμένες δραματικές σχολές του Μονάχου.

Η νέα αυτή αρχή τον οδηγεί στην επιβλητική έπαυλη των παππούδων του, Inge και Hermann, δύο εκκεντρικών προσωπικοτήτων με ιδιαίτερες συνήθειες και έναν τρόπο ζωής που κάθε άλλο παρά συνηθισμένος είναι.

Ανάμεσα στις απαιτητικές σπουδές υποκριτικής και τις καθημερινές τελετουργίες των παππούδων του, όπου το αλκοόλ κατέχει πρωταγωνιστική θέση, ο Joachim προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις προσδοκίες των άλλων και στις προσωπικές του επιθυμίες.

Καθώς ανακαλύπτει τον κόσμο του θεάτρου, καλείται ταυτόχρονα να ανακαλύψει τον εαυτό του και να κατανοήσει ποιος πραγματικά θέλει να γίνει.

Μέσα από κωμικές καταστάσεις, ιδιαίτερους χαρακτήρες και στιγμές ανθρώπινης ευαισθησίας, η ταινία εξερευνά τις σχέσεις ανάμεσα στις γενιές, τις αντιφάσεις της οικογενειακής ζωής και τις δυσκολίες της μετάβασης στην ενηλικίωση.

Τρεις σημαντικές διακρίσεις στα Γερμανικά Βραβεία Κινηματογράφου

Η ταινία απέσπασε τρία βραβεία στα Γερμανικά Βραβεία Κινηματογράφου 2026, επιβεβαιώνοντας την απήχησή της στον γερμανικό κινηματογραφικό χώρο.

Συγκεκριμένα, τιμήθηκε με το Χάλκινο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, ενώ η Σέντα Μπέργκερ απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Πρωταγωνίστριας και ο Μίχαελ Βίττενμπορν το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Δευτερεύοντα Ρόλο.

Η ταινία συνδυάζει την κωμωδία με τη συγκίνηση, προσεγγίζοντας με ευαισθησία και χιούμορ τις ανθρώπινες αδυναμίες και τις οικογενειακές ιδιαιτερότητες.

Το γερμανικό κινηματογραφικό μέσο FILMSTARTS τη χαρακτηρίζει ως μία από τις πιο αστείες γερμανικές κωμωδίες των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας παράλληλα την ευφυΐα και το απροσδόκητο συναισθηματικό της βάθος.

Μια κινηματογραφική συνάντηση με τη γερμανική γλώσσα και τον πολιτισμό

Η προβολή εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ «Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας», το οποίο φέρνει το κυπριακό κοινό σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών μέσα από ποικίλες πολιτιστικές δράσεις.

Η συγκεκριμένη κινηματογραφική πρόταση δίνει στους θεατές την ευκαιρία να γνωρίσουν μια σύγχρονη γερμανική παραγωγή που συνδυάζει την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι πιο παράξενες οικογενειακές ιστορίες μπορούν να κρύβουν αλήθειες που μας αφορούν όλους.

Πληροφορίες προβολής

Ταινία: «Oh This Unspeakable Void»

Σκηνοθεσία: Simon Verhoeven

Ημερομηνία: Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Χώρος: Pantheon Theater

Γλώσσα: Γερμανικά με αγγλικούς υπότιτλους

Περισσότερες πληροφορίες και τρέιλερ: Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας – Oh This Unspeakable Void