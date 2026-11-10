«Κάθε ανάγνωση, ένας κόσμος που ξυπνά»: Συνεχίζεται ο Μαραθώνιος Θεατρικών Αναγνώσεων της Αλεξίας

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, ο «Μαραθώνιος Θεατρικών Αναγνώσεων… της Αλεξίας» επιστρέφει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, συνεχίζοντας ένα ξεχωριστό ταξίδι στον κόσμο της σύγχρονης θεατρικής δημιουργίας.

Με κεντρικό σύνθημα «Κάθε ανάγνωση, ένας κόσμος που ξυπνά», η δράση φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης ανάμεσα σε νέους συγγραφείς, επαγγελματίες ηθοποιούς και θεατές, αναδεικνύοντας πρωτότυπα έργα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Ο πρώτος Μαραθώνιος πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια σειρά αναγνώσεων μέσα από τις οποίες θα παρουσιαστούν συνολικά 12 νέα θεατρικά έργα.

Μια θεατρική δράση στη μνήμη της Αλεξίας Παπαλαζάρου

Ο Μαραθώνιος αποτελεί την κορύφωση του πολυμηνιαίου εργαστηρίου θεατρικής γραφής «[Δεν είναι μόνο] Λόγια στο χαρτί», το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 2024–2025.

Το εργαστήριο υλοποιήθηκε υπό τη δραματουργική καθοδήγηση της αείμνηστης Αλεξίας Παπαλαζάρου, με τη συνεισφορά του συγγραφέα Μιχάλη Παπαδόπουλου και τη γενική επιμέλεια της Μαρίνας Μαλένη.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, τα κείμενα που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου αποκτούν πλέον σκηνική υπόσταση, δίνοντας στους δημιουργούς την ευκαιρία να ακούσουν τα έργα τους να ζωντανεύουν μέσα από τις φωνές επαγγελματιών ηθοποιών του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια των αναγνώσεων έχει αναλάβει ο Νεοκλής Νεοκλέους.

Τρία έργα με σύγχρονους προβληματισμούς

Το πρόγραμμα του δεύτερου Μαραθωνίου περιλαμβάνει τρεις θεατρικές αναγνώσεις που προσεγγίζουν διαφορετικές πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας, από τις προσωπικές ανασφάλειες και τις σχέσεις μέχρι την ασθένεια, την απώλεια και την ανάγκη για ανθρώπινη επαφή.

«Opzelura» της Ευαγγελίας Κ. Κυπριανού

Διάρκεια: 50 λεπτά

Σε ένα ασφυκτικό διαμέρισμα μιας μεγαλούπολης, η Μία ανακαλύπτει μια λευκή κηλίδα στο δέρμα της και αναπτύσσει εμμονή με μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική αλοιφή για τη λεύκη.

Ο σύντροφός της, Άλεξ, προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες στη σχέση τους, η οποία σταδιακά φθείρεται από τη ρουτίνα, τις συγκρούσεις και τις πιέσεις της καθημερινότητας.

Την ίδια στιγμή, η κλιματική κρίση παραλύει την πόλη, αφήνοντας το ζευγάρι εκτεθειμένο μπροστά σε μια ευρύτερη συλλογική κατάρρευση.

«Πώς γαμιούνται οι σκαντζόχοιροι» της Βαλεντίνας Φαίδωνος

Διάρκεια: 60 λεπτά

Σε μια ψυχιατρική πτέρυγα ανηλίκων, μια δεκαεπτάχρονη που έχει βιώσει κακοποίηση και αντιμετωπίζει σοβαρές ψυχικές δυσκολίες γνωρίζει μια γυναίκα που πάσχει από μεταστατικό καρκίνο.

Η συνάντησή τους πραγματοποιείται σε ένα παγκάκι μπροστά από το παρεκκλήσι του νοσοκομείου και γίνεται η αφετηρία μιας ιδιαίτερης ανθρώπινης σχέσης.

Η γυναίκα έχει επτά ημέρες για να μοιραστεί με το κορίτσι όσα γνωρίζει για την αγάπη, τον φόβο και την ανθρώπινη εγγύτητα. Μια ιστορία που εξερευνά την ευαλωτότητα, το τραύμα και τη δυνατότητα να εμπιστευτούμε ξανά τους άλλους.

«Ο τροπικός του σκορπιού» της Γεωργίας Βλαδιμήρου

Διάρκεια: 40 λεπτά

Μια παράδοξη και χιουμοριστική θεατρική ιστορία, που ξεκινά μέσα από ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ ή podcast και μεταφέρει το κοινό στη ζωή της Σωτηρίας.

Η 35χρονη ηρωίδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, έχοντας χάσει τη δουλειά της και προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, όταν έρχεται αντιμέτωπη με τον «Σκορπιό».

Ένα αλλόκοτο χάρισμα, που ενεργοποιείται κάθε φορά που ενώνει τα χέρια της, γίνεται η αφετηρία ενός σουρεαλιστικού ταξιδιού γεμάτου απρόσμενους χαρακτήρες και ανατροπές.

Το έργο προσεγγίζει την εμπειρία του καρκίνου με χιούμορ, τρυφερότητα και φαντασία, συνδυάζοντας το τραγικό με το κωμικό.

Επαγγελματίες ηθοποιοί δίνουν φωνή στα νέα έργα

Στον δεύτερο Μαραθώνιο συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Γαβριήλ, Άννα Γιαγκιώζη, Νικόλας Κουρουζίδης, Πάνος Μακρής, Μαρία Μαμούρη, Αλέξανδρος Παρίσης, Αντώνης Παρχαρίδης και Σταύρος Πατσιάς.

Μεταξύ των αναγνώσεων θα μεσολαβούν 20 λεπτά για συζήτηση και σύντομο διάλειμμα, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να επεξεργαστεί όσα παρακολούθησε και να συμμετάσχει στον διάλογο γύρω από τα έργα.

Συνεχίζεται ο Μαραθώνιος μέχρι τον Δεκέμβριο

Μετά τη δεύτερη συνάντηση της 13ης Νοεμβρίου, οι επόμενες θεατρικές αναγνώσεις έχουν προγραμματιστεί για τις Παρασκευές 20 Νοεμβρίου και 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η διοργάνωση επιδιώκει να αναδείξει νέες συγγραφικές φωνές και να δημιουργήσει ευκαιρίες επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους που γράφουν, ερμηνεύουν και παρακολουθούν θέατρο.

Παράλληλα, αποτελεί έναν τρόπο να συνεχιστεί η δημιουργική παρακαταθήκη της Αλεξίας Παπαλαζάρου, μέσα από έργα που αναπτύχθηκαν με τη δραματουργική της καθοδήγηση.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 19:00

Σκηνοθετική επιμέλεια αναγνώσεων: Νεοκλής Νεοκλέους

Είσοδος: Ελεύθερη, με απαραίτητη διαδικτυακή προκράτηση

Πληροφορίες και κρατήσεις: Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ)

Τηλέφωνο: 77 77 27 17

Ιστοσελίδα: www.thoc.org.cy