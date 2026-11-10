Parathyro logo
Θέματα
Χορός
Ατζέντα
«Foggy, Hanging on a Dream»: Δωρεάν παράσταση σύγχρονου χορού στη Λεμεσό
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 10.11.2026 11:10
Header Image

Το Αμφίδρομο Χοροθέατρο παρουσιάζει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 17:30, την παράσταση «Foggy, Hanging on a Dream» στο Δημοτικό Κέντρο Χορού Λεμεσού, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Αμφίδρομο Χοροθέατρο, με τη χορογραφική υπογραφή της Έλενας Χριστοδουλίδου, παρουσιάζει στη Λεμεσό την παράσταση «Foggy, Hanging on a Dream», προσκαλώντας μαθητές και μαθήτριες χορού, καθώς και το ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τον σύγχρονο χορό, να την παρακολουθήσουν δωρεάν.

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της ομάδας για την περίοδο 2026–2027, το οποίο περιλαμβάνει ομιλίες, διαλέξεις, προβολές, σεμινάρια, παραστάσεις σε εναλλακτικούς χώρους και διαδικτυακά εργαστήρια κίνησης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αφετηρία της δημιουργίας αποτελεί η φράση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα: «Πάντα στο πλευρό αυτών που δεν έχουν τίποτα και στους οποίους δεν επιτρέπεται καν να απολαύσουν ειρηνικά το τίποτε που έχουν».

Μέσα από αυτή την αναφορά, η παράσταση προσεγγίζει ζητήματα κοινωνικής αδικίας, ανισότητας και ανθρώπινης συνύπαρξης, αναζητώντας μια διέξοδο από το «ομιχλώδες» τοπίο της σύγχρονης πραγματικότητας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της δημιουργίας, η διέξοδος αυτή εντοπίζεται στην ανθρώπινη επαφή, το μοίρασμα και τη βαθιά συνεργασία με τον άλλον. Το έργο, διάρκειας 50 λεπτών, εξερευνά διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις, όπως η ετοιμότητα, η αμφιβολία, η παραίτηση, η αγωνία και η χαρμολύπη, συνδέοντάς τες με την αναζήτηση της αυτογνωσίας.

Τη χορογραφία υπογράφει η Έλενα Χριστοδουλίδου, ενώ συνδημιουργούν και ερμηνεύουν οι Μάγδα Αργυρίδου, Ζωή Ελευθερίου, Ελίνα Καρακώστα, Άννα Νικολάου και Μαρία Χρυσοστόμου.

Τη μουσική υπογράφει ο Michio Woirgardt, τα σκηνικά και τα κοστούμια η Ελένη Ιωάννου, ενώ εξωτερικός παρατηρητής της δημιουργίας είναι ο Ιωάννης Καραούλης. Οι φωτογραφίες είναι της Ελένης Καχριμάνη, το εικαστικό έργο της αφίσας του Frank Moth και την οργάνωση παραγωγής έχει αναλάβει ο Αντώνης Σκορδίλης.

Μέγας χορηγός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι το Υφυπουργείο Πολιτισμού, μέσω του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 17:30

Χώρος: Δημοτικό Κέντρο Χορού Λεμεσού, Δημοτικός Κήπος Λεμεσού

Διάρκεια: 50 λεπτά

Είσοδος: Ελεύθερη

Tags

ΧΟΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΟΡΟΥ
Αμφίδρομο Χοροθέατρο
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα