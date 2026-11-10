«Foggy, Hanging on a Dream»: Δωρεάν παράσταση σύγχρονου χορού στη Λεμεσό

Το Αμφίδρομο Χοροθέατρο, με τη χορογραφική υπογραφή της Έλενας Χριστοδουλίδου, παρουσιάζει στη Λεμεσό την παράσταση «Foggy, Hanging on a Dream», προσκαλώντας μαθητές και μαθήτριες χορού, καθώς και το ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τον σύγχρονο χορό, να την παρακολουθήσουν δωρεάν.

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της ομάδας για την περίοδο 2026–2027, το οποίο περιλαμβάνει ομιλίες, διαλέξεις, προβολές, σεμινάρια, παραστάσεις σε εναλλακτικούς χώρους και διαδικτυακά εργαστήρια κίνησης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αφετηρία της δημιουργίας αποτελεί η φράση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα: «Πάντα στο πλευρό αυτών που δεν έχουν τίποτα και στους οποίους δεν επιτρέπεται καν να απολαύσουν ειρηνικά το τίποτε που έχουν».

Μέσα από αυτή την αναφορά, η παράσταση προσεγγίζει ζητήματα κοινωνικής αδικίας, ανισότητας και ανθρώπινης συνύπαρξης, αναζητώντας μια διέξοδο από το «ομιχλώδες» τοπίο της σύγχρονης πραγματικότητας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της δημιουργίας, η διέξοδος αυτή εντοπίζεται στην ανθρώπινη επαφή, το μοίρασμα και τη βαθιά συνεργασία με τον άλλον. Το έργο, διάρκειας 50 λεπτών, εξερευνά διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις, όπως η ετοιμότητα, η αμφιβολία, η παραίτηση, η αγωνία και η χαρμολύπη, συνδέοντάς τες με την αναζήτηση της αυτογνωσίας.

Τη χορογραφία υπογράφει η Έλενα Χριστοδουλίδου, ενώ συνδημιουργούν και ερμηνεύουν οι Μάγδα Αργυρίδου, Ζωή Ελευθερίου, Ελίνα Καρακώστα, Άννα Νικολάου και Μαρία Χρυσοστόμου.

Τη μουσική υπογράφει ο Michio Woirgardt, τα σκηνικά και τα κοστούμια η Ελένη Ιωάννου, ενώ εξωτερικός παρατηρητής της δημιουργίας είναι ο Ιωάννης Καραούλης. Οι φωτογραφίες είναι της Ελένης Καχριμάνη, το εικαστικό έργο της αφίσας του Frank Moth και την οργάνωση παραγωγής έχει αναλάβει ο Αντώνης Σκορδίλης.

Μέγας χορηγός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι το Υφυπουργείο Πολιτισμού, μέσω του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 17:30

Χώρος: Δημοτικό Κέντρο Χορού Λεμεσού, Δημοτικός Κήπος Λεμεσού

Διάρκεια: 50 λεπτά

Είσοδος: Ελεύθερη