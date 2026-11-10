«RE-VISIONS»: Πέντε καλλιτέχνες επαναπροσεγγίζουν την Κύπρο μέσα από τον φωτογραφικό φακό

Η σχέση της φωτογραφίας με τη μνήμη, την ιστορία και το κυπριακό τοπίο βρίσκεται στο επίκεντρο της έκθεσης «RE-VISIONS: Σύγχρονη Φωτογραφία εν εξελίξει», την οποία παρουσιάζουν το Actus Anima και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ηώς Πάσχου.

Η έκθεση συγκεντρώνει έργα πέντε δημιουργών από τέσσερις χώρες: της Samar Baiomy από την Αίγυπτο, του Κωνσταντίνου-Σοφοκλή Κωνσταντίνου από την Κύπρο, της Romane Iskaria και του Gaëtan Soerensen από τη Γαλλία και της Ιωάννας Σπέντζου από την Ελλάδα.

Τα έργα προέκυψαν μέσα από το Διεθνές Πρόγραμμα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας για τη Σύγχρονη Φωτογραφία, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026, με βάση το εργαστήριο του Κύπριου εικαστικού Θεόδουλου Γρηγορίου στη Μαλούντα της επαρχίας Λευκωσίας.

Στη διάρκεια της φιλοξενίας, οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν έρευνα πεδίου σε διαφορετικές περιοχές του νησιού, από τον Άγιο Σωζόμενο και τα μεταλλευτικά τοπία του Μιτσερού και της Σκουριώτισσας μέχρι τη Λευκωσία και τη Λάρνακα.

Μέσα από εγκαταστάσεις, αναλογικές φωτογραφικές τεχνικές, βίντεο και ψηφιακές εκτυπώσεις, οι δημιουργοί εξετάζουν την Κύπρο ως έναν τόπο όπου η προσωπική και η συλλογική μνήμη συναντώνται και επαναπροσδιορίζονται. Το τοπίο αντιμετωπίζεται όχι απλώς ως αντικείμενο φωτογραφικής καταγραφής, αλλά ως φορέας ιστορικών αφηγήσεων, ανθρώπινων εμπειριών και ιχνών του παρελθόντος.

Η παρουσίαση στο Garage Art Space αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας υβριδικής και εξελισσόμενης έκθεσης, η οποία προγραμματίζεται να ταξιδέψει στο εξωτερικό το 2027, διευρύνοντας τον διάλογο ανάμεσα στην Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την ευρύτερη Μεσόγειο.

Κωνσταντίνος- Σοφοκλής Κωνσταντίνου

Η φωτογραφία ως πεδίο ιστορικής έρευνας

Η έκθεση εντάσσεται επίσημα στη Διακοσιονταετηρίδα της Φωτογραφίας (Bicentenaire de la Photographie), μια πρωτοβουλία του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη δημιουργία της πρώτης φωτογραφικής εικόνας από τον Nicéphore Niépce.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το ερευνητικό έργο «Chrono[topo]graphies: Limassol 17[9]00» του Lab for Animation Research του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο συνδυάζει φωτογραφικές εικόνες του 19ου αιώνα από το αρχείο του συλλέκτη Χάρη Γιακουμή, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της φωτογραφίας να λειτουργεί ως εργαλείο διερεύνησης της ιστορίας και της μεταβολής του τόπου.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει η Δρ Ηώ Πάσχου, ιστορικός τέχνης και επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η διοργάνωση υποστηρίζεται από το Γαλλικό Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο.

Samar Baiomy

Πληροφορίες

Εγκαίνια: Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00

Διάρκεια: 26 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Garage Art Space, οδός Αμμοχώστου 16, 1016 Λευκωσία

Επιμέλεια: Δρ Ηώ Πάσχου

Παραγωγή: Actus Anima, Catherine Louis Nikita και Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, Mathieu Devrary

Πληροφορίες: www.actusanima.org | 99 486616

Instagram: @revisions_photo_residency