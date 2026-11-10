«Μια Κύπρος Παραμύθκια»: Τρία κυπριακά παραμύθια ζωντανεύουν στη σκηνή του Πάνθεον

Τρία κυπριακά παραμύθια, τρεις διαφορετικές χρονικές περίοδοι και μια θεατρική διαδρομή στην παράδοση του τόπου συνθέτουν τη νέα παραγωγή του Θεάτρου Piccolo, με τίτλο «Μια Κύπρος Παραμύθκια».

Μετά την παράσταση «Μια Φούστα Παραμύθκια», η θεατρική ομάδα επιστρέφει με μια νέα δημιουργία που αντλεί έμπνευση από την κυπριακή παράδοση, συνδυάζοντας το χιούμορ, τη συγκίνηση και το παραμυθικό στοιχείο με σκηνικά ευρήματα και ανατροπές.

Η παράσταση φέρνει στη σκηνή τρεις ιστορίες, «Τα χρυσά ψωμιά», «Το όνομα του Άκη» και «Το Φαρί», προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι σε διαφορετικές εποχές της Κύπρου. Μέσα από τις αφηγήσεις, η ομάδα επιχειρεί να συστήσει στο νεότερο κοινό στοιχεία της προφορικής παράδοσης και να αναδείξει τη διαχρονική γοητεία των κυπριακών παραμυθιών.

Το κείμενο υπογράφει ο Μάριος Στυλιανού, ενώ την εικαστική επιμέλεια έχει αναλάβει η Βασιλική Ανδρέου. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Λάκη Γενεθλή, η πρωτότυπη μουσική του Στέλιου Γερασίμου, οι φωτισμοί του Κ. Σιαμπτάνη και οι χορογραφίες του Μάριου Αβραάμ από τη Σχολή Χορού ΑΝΤΑΜΑ.

Επί σκηνής εμφανίζονται οι Μάριος Στυλιανού, Βασιλική Ανδρέου, Σάββας Μενοίκου και Μαρία Λοϊζίδου.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 11:00, στο κινηματοθέατρο Πάνθεον στη Λευκωσία. Θα ακολουθήσουν παραστάσεις κάθε Σάββατο στις 15:30 και Κυριακή στις 11:00, μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, ενώ η παραγωγή θα ταξιδέψει επίσης στην Πάφο, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό.

Σε όλες τις παραστάσεις θα παρέχεται διερμηνεία στην κυπριακή νοηματική γλώσσα.

Πληροφορίες

Πρεμιέρα: Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, στις 11:00, κινηματοθέατρο Πάνθεον, Λευκωσία.

Παραστάσεις:

Λευκωσία: Κάθε Σάββατο στις 15:30 και Κυριακή στις 11:00, μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, στο Πάνθεον.

Πάφος: 29 Νοεμβρίου, στις 11:00, Μαρκίδειο Θέατρο.

Λάρνακα: 24 Ιανουαρίου 2027, στις 11:00, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας.

Λεμεσός: 31 Ιανουαρίου 2027, στις 11:00, Θέατρο Πολεμιδιών.

Εισιτήρια: €12 γενική είσοδος, μέσω Ticketmaster.

Προβλέπεται δωρεάν είσοδος για άτομα με αναπηρία, ανέργους και ηθοποιούς, καθώς και μειωμένο εισιτήριο για πολύτεκνους.

Πληροφορίες: 94409100

Κύριος χορηγός: Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού.