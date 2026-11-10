«The Tree in Me»: Η Έλενα Κούμα εξερευνά τις ρίζες, τη μνήμη και την ταυτότητα

Το δέντρο ως σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης, της μνήμης και της διαρκούς αναζήτησης της ταυτότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ατομικής έκθεσης της Έλενας Κούμα, με τίτλο «The Tree in Me», που παρουσιάζεται στο Diatopos Art Centre στη Λευκωσία, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Δάφνης Νικήτα.

Μέσα από τη ζωγραφική, το σχέδιο, το κέντημα σε λινό ύφασμα και την εγκατάσταση, η εικαστικός διερευνά τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο, τη φύση και τον τόπο, προσεγγίζοντας ζητήματα καταγωγής, πολιτισμικής ταυτότητας, απώλειας και ανανέωσης.

Όπως σημειώνει η Δάφνη Νικήτα στο κείμενο που συνοδεύει την έκθεση, το δέντρο μετατρέπεται σε μια μεταφορά για τις ρίζες που συνδέουν τον άνθρωπο με την καταγωγή του, αλλά και για την ικανότητά του να προσαρμόζεται, να μετακινείται και να επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του.

Σημαντικό σημείο αναφοράς στην καλλιτεχνική πρακτική της Κούμα αποτελεί η προσωπική της εμπειρία ως Κύπριας που ζει και εργάζεται μεταξύ Λευκωσίας και Νορβηγίας. Τα διαφορετικά τοπία, το φως και οι πολιτισμικές αναφορές των δύο τόπων συνυπάρχουν στο έργο της, διαμορφώνοντας έναν ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στη μνήμη και τη νέα εμπειρία, στο οικείο και το άγνωστο.

Η υλικότητα του λινού, η αργή διαδικασία του χειροποίητου κεντήματος και η συνύπαρξη διαφορετικών επιφανειών αποτελούν βασικά στοιχεία της εικαστικής της γλώσσας. Μέσα από αυτά, η καλλιτέχνιδα επιχειρεί να αποτυπώσει όσα παραμένουν μέσα μας, ακόμη κι όταν δεν είναι ορατά, συνδέοντας την προσωπική μνήμη με ευρύτερες ανθρώπινες εμπειρίες.

Παράλληλα, η έκθεση στρέφει το βλέμμα στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση και στην ευθύνη απέναντί της. Το δέντρο, ως οργανισμός που φέρει τα ίχνη του χρόνου και της αλλαγής, αναδεικνύεται σε σύμβολο ανθεκτικότητας, ευαλωτότητας και αναγέννησης.

Η εικαστική διαδρομή της Έλενας Κούμα

Γεννημένη στη Λεμεσό, η Έλενα Κούμα ζει και εργάζεται μεταξύ Λευκωσίας και Vikersund της Νορβηγίας. Η καλλιτεχνική της πρακτική κινείται ανάμεσα στην αφαίρεση και την παραστατικότητα, διερευνώντας τη σχέση της νόησης με την ύλη και της φύσης με την ανθρώπινη εμπειρία.

Το 2022 παρουσίασε στο Diatopos Art Centre την έκθεση «Διάλογος σε Δύο Επίπεδα». Στις προηγούμενες ατομικές της εκθέσεις περιλαμβάνονται οι «Dialogue: Elena Kouma Meets Erling Saatvedt» (2025) και «Dialogue Between Intellect and Matter» (2020), στο Modum Kunstforening της Νορβηγίας, καθώς και οι «Υγρές Ψυχές» (2015) και «Ηλιογονία» (2009–2010), που παρουσιάστηκαν στην Κύπρο.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις και διεθνείς διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Μπιενάλε Λάρνακας (2025), η έκθεση «FemiNest» στο Diatopos Art Centre (2023), η London Art Biennale (2021) και η Kunst Rett Vest στη Νορβηγία (2019).

Στο εκθεσιακό της πρόγραμμα για το 2026 περιλαμβάνεται επίσης η συμμετοχή της στη «Novemberutstillingen» στο Drammen Museum της Νορβηγίας.

Πληροφορίες

Επιμέλεια: Δάφνη Νικήτα

Εγκαίνια: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00

Διάρκεια: Έως 16 Δεκεμβρίου 2026

Χώρος: Diatopos Art Centre, οδός Κρήτης 11Δ–Ζ, Λευκωσία

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Παρασκευή, 16:30–19:00, και Σάββατο, 11:00–13:00. Επισκέψεις εκτός ωραρίου κατόπιν ραντεβού.

Πληροφορίες: 22 766117 | www.diatopos.com | @diatopos_artcentre