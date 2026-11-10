Πότε η πληροφορία μετατρέπεται σε γνώση και πώς η γνώση διαμορφώνεται, επικυρώνεται ή απορρίπτεται; Ποια είναι η σχέση μεταξύ γνώσης και εξουσίας; Μπορεί η γνώση να αμφισβητηθεί ή να επαναπροσδιοριστεί; Υπάρχουν άλλοι τρόποι κατανόησης του κόσμου που έχουν ξεχαστεί, αποσιωπηθεί ή που δεν έχουμε ακόμη φανταστεί;

Με αφορμή την ολοκλήρωση της έκθεσης Κύπρος Νήσος (17 Ιανουαρίου 2027), το ΠΙΤΚ παρουσιάζει, από τις 20 Νοεμβρίου 2026 έως τις 16 Ιανουαρίου 2027, ένα πολυσυλλεκτικό και διαθεματικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με τίτλο «Η γνώση ως τόπος διαπραγμάτευσης», με τη συμμετοχή δημιουργών, ερευνητριών και ερευνητών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών του πολιτισμού από την Κύπρο.

Το πρόγραμμα, όπως και η έκθεση, προσεγγίζει τη γνώση και την παραγωγή της ως δυναμικές, μετασχηματιστικές και ενίοτε αμφισβητούμενες διαδικασίες. Μέσα από παρουσιάσεις, προβολές και συζητήσεις, περφόρμανς, συμμετοχικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δράσεις, μας προσκαλεί να διερευνήσουμε εναλλακτικούς τρόπους κατανόησης και νοηματοδότησης μέσα από την επανεξέταση, την απομάθηση, την ανταλλαγή και τη συλλογική παραγωγή (νέας) γνώσης.

Οι εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα σχετίζονται ή συνδιαλέγονται με θεματικές και εκθέματα που παρουσιάζονται κυρίως στις δύο πρώτες πράξεις της έκθεσης Κύπρος Νήσος , Πράξη Ι: Ο κόσμος της Κύπρου και Πράξη ΙΙ: Η ενιαία κυπριακή νησιωτικότητα, οι οποίες προτείνουν την επανεξέταση του κυπριακού υλικού πολιτισμού και των κυρίαρχων αφηγήσεων που έχουν ιστορικά συνδεθεί με αυτόν, μέσα από εναλλακτικές προσεγγίσεις στη μελέτη, την ανάδειξη και την παρουσίασή του.

To πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων «Η γνώση ως τόπος διαπραγμάτευσης» πραγματοποιείται στο ΠΙΤΚ από τις 20 Νοεμβρίου 2026 έως τις 16 Ιανουαρίου 2027.

Συντελεστές: Αρχείο Κυπριακής Μουσικής, Salamis Aysegul Sentug Tugyan, Emiddio Vasquez, Δημήτρης Βενιζέλος, Δήμητρα Ιγνατίου, Στέλιος Καλλινίκου, Nurtane Karagil, Χαρά Κολεσίδου, Γιώργος Μπίζιος, Καίτη Παπαδήμα, Ίρις Πισσαρίδη, Ρίνα Σουκιούρογλου, Πετρούλα Χατζηττοφή.

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε εκδήλωση θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΠΙΤΚ.

Για τη συμμετοχή στα εργαστήρια ενηλίκων και παιδιών απαιτείται έγκαιρη κράτηση θέσης.

Είσοδος: Ελεύθερη

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, Λευκωσία

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Νοέμβριος 2026

20 Νοεμβρίου

Προβολή και συζήτηση

Cyprus is an island

Στέλιος Καλλινίκου, Καίτη Παπαδήμα, Δήμητρα Ιγνατίου

22 Νοεμβρίου

Εκπαιδευτικό εργαστήρι για παιδιά 10+ και εφήβους

Απο-χαρτογραφώντας το οικείο: ένα ταξίδι πέρα από τα σύνορα

Nurtane Karagil και Ρίνα Σουκιούρογλου

Δεκέμβριος 2026



05 Δεκεμβρίου

Συμμετοχικό εργαστήρι

Στα τραπέζια της πόλης: διατροφικά τοπία, αστικές ταυτότητες και νεωτερικότητα

Πετρούλα Χατζηττοφή

11 Δεκεμβρίου

Τοποειδική περφόρμανς

I can hear your voice from a thousand miles away

Γιώργος Μπίζιος

13 Δεκεμβρίου

Εκπαιδευτικό εργαστήρι για παιδιά 6-12 ετών

Όταν η Κύπρος γεννήθηκε από τη θάλασσα

Χαρά Κολεσίδου

17 Δεκεμβρίου

Παρουσίαση

Μια πέτρα τρυπητή. Αναγνώσεις της αποικιακής αρχαιολογίας μέσα και ενάντια στα αρχεία

Ίρις Πισσαρίδη

19 Δεκεμβρίου

Εργαστήρι δημιουργικής γραφής

Μέσα από το βλέμμα των έργων τέχνης: η γραφή ως τρόπος να γνωρίζεις

Salamis Aysegul Sentug Tugyan

23 Δεκεμβρίου

Διάλεξη-περφόρμανς

Numismatics: Coins vs Icons

Emiddio Vasquez

Ιανουάριος 2027

15 Ιανουαρίου

Παρουσίαση

Χωρικοί μετασχηματισμοί. Tο τοπίο της Βοκολίδας μέσα από φωτογραφικά αρχεία

Δημήτρης Βενιζέλος

16 Ιανουαρίου

Παράσταση με κυπριακά αφηγηματικά τραγούδια

Ιστορίες σε τραγούδι

Αρχείο Κυπριακής Μουσικής

Οι δράσεις/εργαστήρια θα πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενα άτομα και ομάδες.

Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος www.boccf.org και στις επίσημες σελίδες του Ιδρύματος στο Facebook & στο Instagram (@boccf)

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα ληφθούν φωτογραφίες ή και βίντεο. Η εικόνα όσων παρευρεθούν για την παρακολούθησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προώθησης ή και να δοθεί στα ΜΜΕ ή να ανέβει στο διαδίκτυο. Με την παρουσία στις εκδηλώσεις, το κοινό δίνει αυτόματα στους διοργανωτές το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις φωτογραφίες/βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης ή βιντεογράφησης.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128263

www.boccf.org