«Διπλά Σύφφωνα»|Που το χωρκάτικο στο χιτ:Η αναβίωση της Κυπριακής μουσικής

Για τους Κυπραίους ούλλου του νησ̌ιού, η κυπριακή μουσική κάποτε ήταν βίωμα. Πώς έφτασε να θεωρείται χωρκάτικη, αλλά τζαι να αναβιώνει σήμερα ως χιτ; Ποια στοιχεία της μας ενώνουν; Έσ̌ιει κάτι που μας διχάζει; Εν σεξιστική η κυπριακή μουσική; Εν είδος μουσειακό ή εξελίσσεται; Τζαι πώς;

Στην πρώτη συζήτηση της σειράς Διπλά Σύφφωνα για τη νέα σεζόν, η Δρ Νικολέττα Δημητρίου τζαι ο Μιχάλης Ττερλικκάς, ερευνητές τζαι ερμηνευτές, συζητούν πόθθεν ξεκινά η αγάπη τους για την κυπριακή μουσική, ώσπου εφτάσαν με τούτη την αγάπη αλλά τζαι πού τους παίρνει.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 18:30

Χώρος: Yalla, Περικλέους 16, παλιά Λευκωσία

Διοργάνωση: αφοα

Το Yalla εν ένας μη κερδοσκοπικός χώρος για την κοινότητα. Οποιαδήποτε συνεισφορά βοηθά μας να συνεχίσουμε να τον κρατούμεν σε λειτουργία.