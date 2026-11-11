Parathyro logo
Θέματα
Ατζέντα
Μουσική
Οι Soulful Groove Collective ζωντανά στο Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, στο πλαίσιο του Pre-Event του 13ου Cyprus Jazz & World Music Showcase
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 11.11.2026 11:00
Header Image

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο διοργανώνουν ένα ξεχωριστό pre-event στο Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, στη Λέμπα της Πάφου, το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, ενόψει του 13ου Cyprus Jazz & World Music Showcase.

Στην εκδήλωση θα εμφανιστεί το μουσικό σχήμα Soulful Groove Collective, το οποίο συμμετείχε στην περσινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερο συνδυασμό soul και jazz μουσικής που το χαρακτηρίζει.

Στόχος του pre-event είναι η περαιτέρω ανάδειξη μουσικών σχημάτων που συμμετείχαν στην προηγούμενη διοργάνωση, δημιουργώντας μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στο περσινό και το φετινό Cyprus Jazz & World Music Showcase, ενώ παράλληλα προσφέρει στο κοινό ακόμη μία ευκαιρία να γνωρίσει τη δημιουργικότητα και την πολυμορφία της σύγχρονης μουσικής σκηνής της Κύπρου.

Οι Soulful Groove Collective (SGC) αντλούν έμπνευση από την πλούσια παράδοση της soul και την ελευθερία της jazz. Το ρεπερτόριο τους συνδυάζει πρωτότυπες συνθέσεις με σύγχρονες soul-jazz ενορχηστρώσεις, που χαρακτηρίζονται από έντονο ρυθμικό στοιχείο, ξεχωριστή μουσική ταυτότητα και δημιουργικό αυτοσχεδιασμό.

Με κινητήρια δύναμη τη μουσική χημεία και τη δεξιοτεχνία των μελών του, το σχήμα δημιουργεί μια ζωντανή και άμεση σύνδεση με το κοινό, προσφέροντας μια δυναμική σκηνική παρουσία.

Το pre-event ανοίγει την αυλαία για το 13ο Cyprus Jazz & World Music Showcase, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό, από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης τις 19:30 κάθε βράδυ, φιλοξενώντας μουσικά σχήματα από την κυπριακή σκηνή της jazz και της world music.

Σύνθεση σχήματος: Marguerita Freeks – Φωνητικά Γιώργος Μορφίτης – Πιάνο / Πλήκτρα Μάριος Μενέλαου – Ηλεκτρικό Μπάσο Στέλιος Ξυδιάς – Τύμπανα Οδυσσέας Τουμάζου – Ηλεκτρική Κιθάρα

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, Ελευθερίας 5, Λέμπα, Πάφος 8260

Εισιτήρια: €8, από το ταμείο του Θεάτρου Ριάλτο Δευτέρα-Παρασκευή από τις 10:00-15:00 (τηλ.77777745) και την ιστοσελίδα https://rialto.interticket.com/program/pre-event-cyprus-jazz-and-world-music-showcase-3538

Δωρεάν είσοδος για επαγγελματίες μουσικούς, φοιτητές μουσικής και μαθητές μουσικών σχολείων

Website: www.cyprusjazzworldmusicshowcase.com

Facebook page: Cyprus Jazz & World Music Showcase

Instagram: cyjazzandworldmusicshowcase

Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και Θέατρο Ριάλτο

Σε συνεργασία: Δήμος Λεμεσού

Tags

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΠΑΣ
ΤΖΑΖ
pre-event
Cyprus Jazz & World Music Showcase
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα