Οι Soulful Groove Collective ζωντανά στο Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, στο πλαίσιο του Pre-Event του 13ου Cyprus Jazz & World Music Showcase

Στην εκδήλωση θα εμφανιστεί το μουσικό σχήμα Soulful Groove Collective, το οποίο συμμετείχε στην περσινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας για ακόμη μία φορά τον ιδιαίτερο συνδυασμό soul και jazz μουσικής που το χαρακτηρίζει.

Στόχος του pre-event είναι η περαιτέρω ανάδειξη μουσικών σχημάτων που συμμετείχαν στην προηγούμενη διοργάνωση, δημιουργώντας μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στο περσινό και το φετινό Cyprus Jazz & World Music Showcase, ενώ παράλληλα προσφέρει στο κοινό ακόμη μία ευκαιρία να γνωρίσει τη δημιουργικότητα και την πολυμορφία της σύγχρονης μουσικής σκηνής της Κύπρου.

Οι Soulful Groove Collective (SGC) αντλούν έμπνευση από την πλούσια παράδοση της soul και την ελευθερία της jazz. Το ρεπερτόριο τους συνδυάζει πρωτότυπες συνθέσεις με σύγχρονες soul-jazz ενορχηστρώσεις, που χαρακτηρίζονται από έντονο ρυθμικό στοιχείο, ξεχωριστή μουσική ταυτότητα και δημιουργικό αυτοσχεδιασμό.

Με κινητήρια δύναμη τη μουσική χημεία και τη δεξιοτεχνία των μελών του, το σχήμα δημιουργεί μια ζωντανή και άμεση σύνδεση με το κοινό, προσφέροντας μια δυναμική σκηνική παρουσία.

Το pre-event ανοίγει την αυλαία για το 13ο Cyprus Jazz & World Music Showcase, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό, από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης τις 19:30 κάθε βράδυ, φιλοξενώντας μουσικά σχήματα από την κυπριακή σκηνή της jazz και της world music.

Σύνθεση σχήματος: Marguerita Freeks – Φωνητικά Γιώργος Μορφίτης – Πιάνο / Πλήκτρα Μάριος Μενέλαου – Ηλεκτρικό Μπάσο Στέλιος Ξυδιάς – Τύμπανα Οδυσσέας Τουμάζου – Ηλεκτρική Κιθάρα

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, Ελευθερίας 5, Λέμπα, Πάφος 8260

Εισιτήρια: €8, από το ταμείο του Θεάτρου Ριάλτο Δευτέρα-Παρασκευή από τις 10:00-15:00 (τηλ.77777745) και την ιστοσελίδα https://rialto.interticket.com/program/pre-event-cyprus-jazz-and-world-music-showcase-3538

Δωρεάν είσοδος για επαγγελματίες μουσικούς, φοιτητές μουσικής και μαθητές μουσικών σχολείων

Website: www.cyprusjazzworldmusicshowcase.com

Facebook page: Cyprus Jazz & World Music Showcase

Instagram: cyjazzandworldmusicshowcase

Διοργάνωση: Υφυπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού και Θέατρο Ριάλτο

Σε συνεργασία: Δήμος Λεμεσού