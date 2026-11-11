«Chameleon invites rolling pangolin»: Δύο έργα σύγχρονου χορού για τη σχέση ανθρώπου και φύσης

Το «Chameleon invites rolling pangolin» αποτελεί μια καλλιτεχνική παρέμβαση που χρησιμοποιεί το σώμα, την κίνηση, τη μουσική και την εικόνα για να μιλήσει για την προστασία των ζώων και την ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στη φύση. Η παράσταση εστιάζει στην εκμετάλλευση και στην κακοποίηση των ζώων, εξετάζοντας παράλληλα την ανθρώπινη επιθυμία για επιβολή και έλεγχο πάνω στη ζωή άλλων όντων. Οι δύο χορογραφίες επιχειρούν να μεταφέρουν στη σκηνή την αγωνία της επιβίωσης, την ανάγκη προσαρμογής και την προσπάθεια αντίστασης απέναντι σε ένα περιβάλλον που μπορεί να μετατραπεί από χώρο ζωής σε πηγή απειλής. Πρόκειται για έναν καλλιτεχνικό διάλογο γύρω από τον σεβασμό, την ενσυναίσθηση και την ευημερία των ζώων, με την κίνηση να λειτουργεί ως μέσο έκφρασης εκείνων που δεν διαθέτουν ανθρώπινη φωνή.

«Chameleon»: Η εύθραυστη ζωή και η τέχνη της προσαρμογής

Το πρώτο έργο της βραδιάς, με τίτλο «Chameleon», έχει διάρκεια 25 λεπτών και εξερευνά την έννοια της προσαρμοστικότητας μέσα από την κίνηση ενός εύθραυστου σώματος.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον φωτός και ήχου, το σώμα καλείται να ανακαλύψει τα όριά του, να κινηθεί, να ακινητοποιηθεί και να προσαρμοστεί στις συνθήκες που το περιβάλλουν. Η κίνηση και η ακινησία εναλλάσσονται, δημιουργώντας μια σκηνική εμπειρία στην οποία το φως και το σκοτάδι αποκτούν συμβολική διάσταση.

Εμπνευσμένο από το φαινόμενο του χαμαιλέοντα, το έργο εξερευνά τη μέγιστη δυνατή προσαρμοστικότητα ως μηχανισμό επιβίωσης, αλλά και ως μια διαρκή υπαρξιακή δοκιμασία.

Η χορογραφία της Έλενας Χριστοδουλίδου, με ερμηνεύτρια τη Μαρία Μασώνου, μετατρέπει το σώμα σε πεδίο διαρκούς μεταμόρφωσης, όπου κάθε κίνηση αποτελεί απάντηση στις αλλαγές του περιβάλλοντος.

Συντελεστές «Chameleon»

Χορογραφία: Έλενα Χριστοδουλίδου

Χορός και ερμηνεία: Μαρία Μασώνου

Μουσική: Χάρης Σοφοκλέους

Οπτικό υλικό: Αλέξανδρος Δημητρίου

Κοστούμια: Ελένη Ιωάννου, Φανή Μουζάκη

Σχεδιασμός φωτισμού: Άλεξ Γιότοβιτς

«Pangolin something rolling»: Μια κραυγή για την επιβίωση

Το δεύτερο έργο, «Pangolin something rolling», αντλεί την έμπνευσή του από τον παγκολίνο, ένα φολιδωτό ζώο που απειλείται από την ανθρώπινη εκμετάλλευση και το παράνομο κυνήγι.

Η χορογραφία στρέφει το βλέμμα στην καταστροφική πλευρά της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η οποία συχνά στρέφεται ενάντια στο φυσικό περιβάλλον και στα πλάσματα που το κατοικούν. Ο παγκολίνος μετατρέπεται σε σύμβολο της ευαλωτότητας και της αντίστασης. Μέσα από τη διαρκή προσπάθειά του να προστατευτεί από τις απειλές, αναδεικνύεται η ανάγκη κάθε ζωντανού οργανισμού να διεκδικήσει το δικαίωμα στην επιβίωση. Το έργο εξετάζει την αντίφαση μιας ανθρώπινης κοινωνίας που επιδιώκει την πρόοδο, ενώ παράλληλα μπορεί να προκαλεί την καταστροφή του φυσικού κόσμου από τον οποίο εξαρτάται.

Η κυκλική κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, παραπέμποντας στον αδιάκοπο κύκλο της ζωής, στην αναγέννηση και στη δυνατότητα της φύσης να συνεχίζει παρά τις απειλές.

Μέσα από τη χορογραφική γλώσσα της Έλενας Χριστοδουλίδου, η παράσταση διατυπώνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ανθρώπινη ευθύνη απέναντι στα ζώα είναι να τα προστατεύει και όχι να τα βασανίζει.

Συντελεστές «Pangolin something rolling»

Χορογραφία: Έλενα Χριστοδουλίδου

Χορεύτριες: Τζούλη Χαραλαμπίδου, Ιωάννα Σάββα, Ελίνα Καρακώστα, Άντρεα Μάντη

Μουσική: Χάρης Σοφοκλέους

Κοστούμια : Φανή Μουζάκη, Έλενα Χριστοδουλίδου

Οπτικό υλικό: Αλέξανδρος Δημητρίου

Μια χορογραφική πρόσκληση ενάντια στην αδιαφορία

Τα δύο έργα συνδέονται μέσα από έναν κοινό προβληματισμό: τη σχέση του ανθρώπου με τα ευάλωτα πλάσματα και τις συνέπειες της επιβολής του πάνω στη φύση. Ο χαμαιλέοντας, με την ικανότητά του να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, και ο παγκολίνος, με τη διαρκή προσπάθειά του να προστατευτεί από τους κινδύνους, γίνονται σύμβολα μιας ζωής που αγωνίζεται να επιβιώσει.

Το Αμφίδρομο Χοροθέατρο επιχειρεί να μετατρέψει αυτή την αγωνία σε μια δυνατή σκηνική εμπειρία, καλώντας το κοινό να αναλογιστεί τη δική του στάση απέναντι στην κακοποίηση, την εκμετάλλευση και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Η παράσταση δεν περιορίζεται στην ανάδειξη του προβλήματος, αλλά προτείνει μια διαφορετική ματιά στη συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων, με επίκεντρο τον σεβασμό και την προστασία της ζωής.

Πληροφορίες

Παρουσίαση: Αμφίδρομο Χοροθέατρο

Ημερομηνία: Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:00

Χώρος: Θέατρο Ένα, Λεμεσός

Έργα: «Chameleon» και «Pangolin something rolling»

Χορογραφία: Έλενα Χριστοδουλίδου

Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού, Πρόγραμμα «Πολιτισμός»