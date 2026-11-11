Τρία βιωματικά εργαστήρια στη Λευκωσία για επαγγελματικές δεξιότητες, επικοινωνία και δημιουργικότητα

Τρεις ευκαιρίες για ανάπτυξη επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων προσφέρονται μέσα στον Νοέμβριο στη Λευκωσία, μέσα από μια σειρά βιωματικών και διαδραστικών εργαστηρίων που συνδυάζουν δημιουργικές θεατρικές μεθόδους με πρακτική εξάσκηση.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, να εξερευνήσουν νέες επαγγελματικές προοπτικές και να αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση προκλήσεων στον εργασιακό και κοινωνικό τους χώρο.

Την εκπαίδευση αναλαμβάνει η Ναταλία Παναγιώτου, ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα εργαστήρια, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους.

Επαγγελματικές ευκαιρίες στον πολιτισμό και τις τέχνες

Το πρώτο από τα τρία εργαστήρια πραγματοποιείται την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, με θέμα «Δημιουργικές δεξιότητες και επαγγελματικές ευκαιρίες στον πολιτισμό και τις τέχνες».

Απευθύνεται κυρίως σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και άτομα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο του πολιτισμού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνηση τρόπων με τους οποίους οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν τις δημιουργικές τους δεξιότητες και να αναπτύξουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στον καλλιτεχνικό τομέα.

Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 17:30–20:30

Εγγραφές: https://www.e-gnosis.gov.cy/training/kepa-events/ekeb220/

Αποτελεσματική επικοινωνία και δημόσια ομιλία

Το δεύτερο εργαστήριο, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, επικεντρώνεται στην αποτελεσματική επικοινωνία και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων δημόσιας ομιλίας.

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και πρακτική εξάσκηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν την ικανότητά τους να εκφράζονται με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.

Το εργαστήριο αφορά δεξιότητες χρήσιμες τόσο στην επαγγελματική καθημερινότητα όσο και στις προσωπικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Ημερομηνία: 19 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 17:30–20:30

Εγγραφές: https://www.e-gnosis.gov.cy/training/kepa-events/ekeb221/

Δύσκολες συζητήσεις και διαχείριση συγκρούσεων

Ο κύκλος των εργαστηρίων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, με θέμα «Δύσκολες συζητήσεις: Εργαλεία διαλόγου και διαχείρισης συγκρούσεων».

Το εργαστήριο εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που μπορούν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να διαχειρίζονται απαιτητικές συζητήσεις, διαφωνίες και καταστάσεις έντασης.

Η βιωματική προσέγγιση δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή εργαλείων επικοινωνίας και διαλόγου, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συγκρούσεων.

Ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 17:30–20:30

Εγγραφές: https://www.e-gnosis.gov.cy/training/kepa-events/ekeb222/

Μάθηση μέσα από τη συμμετοχή και τη θεατρική πράξη

Κοινό χαρακτηριστικό των τριών εργαστηρίων είναι η αξιοποίηση δημιουργικών θεατρικών μεθόδων και βιωματικών τεχνικών, οι οποίες ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή και την πρακτική εξάσκηση.

Αντί να περιορίζονται στη θεωρητική προσέγγιση, οι δραστηριότητες δίνουν έμφαση στην εμπειρία, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας, έκφρασης και συνεργασίας.

Με την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Πληροφορίες και συμμετοχή

Χώρος: ΚΕΕΑΕΔ, Τρικούπη 131, 1016 Λευκωσία

Ημερομηνίες: 11, 19 και 25 Νοεμβρίου 2026

Ώρες: 17:30–20:30

Εκπαιδεύτρια: Ναταλία Παναγιώτου

Συμμετοχή: Δυνατότητα παρακολούθησης ενός ή περισσότερων εργαστηρίων

Πιστοποίηση: Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 806124

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας

Φορέας υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας