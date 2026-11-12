«Πέρα από το Ορατό»: Σπάνια έργα του Στέλιου Βότση στην Isnotgallery

Μια διαφορετική προσέγγιση στο έργο του Στέλιου Βότση επιχειρεί η έκθεση «Πέρα από το Ορατό», που παρουσιάζει η Isnotgallery contemporary από τις 18 έως τις 30 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας σπάνιες δημιουργίες από καθοριστικές περιόδους της καλλιτεχνικής του πορείας.

Η έκθεση περιλαμβάνει έργα από τις δεκαετίες του 1950, του 1960 και του 1970, τα οποία πλαισιώνονται από επιλεγμένους πίνακες της μεταγενέστερης δημιουργίας του. Τα έργα προέρχονται από την ιδιωτική συλλογή του γιου του καλλιτέχνη, Γιώργου Βότση.

Μέσα από σχέδια, ζωγραφικά έργα σε καμβά και δημιουργίες μεικτής τεχνικής, η παρουσίαση αναδεικνύει λιγότερο γνωστές πτυχές της δουλειάς ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης κυπριακής τέχνης.

Από την παραστατική ζωγραφική στη δομική αφαίρεση

Ο Στέλιος Βότσης διαμόρφωσε μια προσωπική εικαστική γλώσσα, εξερευνώντας σταδιακά τις δυνατότητες της αφαίρεσης και απομακρυνόμενος από τη συμβατική αναπαράσταση της πραγματικότητας.

Η μετάβασή του από την παραστατική ζωγραφική στην αφηρημένη δημιουργία δεν υπήρξε απλώς μια αλλαγή τεχνοτροπίας, αλλά μέρος μιας διαρκούς αναζήτησης γύρω από τη φύση της εικόνας και όσα μπορούν να εκφραστούν πέρα από την εξωτερική μορφή των πραγμάτων.

Το έργο του συνδέεται με τη δομική αφαίρεση, μια εικαστική προσέγγιση που συνδυάζει γεωμετρική οργάνωση, εκφραστικές γραμμές και την αίσθηση της κίνησης.

Στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής του έρευνας βρίσκεται η αναζήτηση των αόρατων δομών που διαμορφώνουν την πραγματικότητα, καθώς και οι σχέσεις ανάμεσα στην ύλη, τον χώρο, την ενέργεια, την ανθρώπινη ύπαρξη και το σύμπαν.

Έργα από τις δεκαετίες του πειραματισμού

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έκθεση έχουν οι δημιουργίες της περιόδου 1950–1970, όταν ο καλλιτέχνης πειραματιζόταν με διαφορετικές μορφές, τεχνικές και τρόπους έκφρασης.

Πρόκειται για έργα που αποτυπώνουν τη σταδιακή διαμόρφωση της εικαστικής του ταυτότητας, αναδεικνύοντας τη διάθεση για αναζήτηση νέων καλλιτεχνικών δυνατοτήτων.

Η επιλογή περιλαμβάνει χαρακτηριστικά σχέδια, έργα σε καμβά και σπάνιες συνθέσεις μεικτής τεχνικής, αρκετές από τις οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό.

Η παρουσίασή τους προσφέρει τη δυνατότητα να εξεταστεί η εξέλιξη του Βότση πέρα από τα περισσότερο αναγνωρίσιμα έργα του και να φωτιστούν πλευρές της δημιουργίας του που δεν έχουν προβληθεί εξίσου.

Μια νέα ανάγνωση του έργου του

Η έκθεση «Πέρα από το Ορατό» δεν περιορίζεται στη χρονολογική παρουσίαση της καλλιτεχνικής διαδρομής του Στέλιου Βότση.

Αντίθετα, επιχειρεί να αναδείξει τη συνέχεια ανάμεσα στις διαφορετικές περιόδους της δημιουργίας του, δίνοντας έμφαση στις ιδέες και στους εικαστικούς προβληματισμούς που διατρέχουν το έργο του.

Η συνύπαρξη πρώιμων και μεταγενέστερων δημιουργιών επιτρέπει στον επισκέπτη να παρακολουθήσει πώς εξελίχθηκαν η χρήση της γραμμής, η οργάνωση του χώρου και η σχέση ανάμεσα στη γεωμετρία και την εκφραστικότητα.

Παράλληλα, η παρουσίαση σπάνιων έργων από την ιδιωτική συλλογή της οικογένειας του καλλιτέχνη προσφέρει μια ευκαιρία επαναπροσέγγισης της συμβολής του στην κυπριακή εικαστική δημιουργία.

Μέσα από αυτή την επιλογή, η Isnotgallery προσκαλεί συλλέκτες, επιμελητές, ερευνητές και φιλότεχνους να γνωρίσουν μια λιγότερο προβεβλημένη πλευρά της δουλειάς του Βότση και να εξετάσουν τη διαχρονική σημασία των καλλιτεχνικών του αναζητήσεων.

Πληροφορίες έκθεσης

Χώρος: Isnotgallery contemporary

Εγκαίνια: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 19:30

Διάρκεια: 18–30 Νοεμβρίου 2026

Πληροφορίες: 99 569498