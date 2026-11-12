Τρία βιολιά, ένας μοναδικός μουσικός διάλογος: Συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου σε Πάφο και Λευκωσία

Τρεις καταξιωμένες βιολονίστριες της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου ενώνουν τις μουσικές τους δυνάμεις, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι στον σπάνιο και γοητευτικό ηχητικό κόσμο του τρίο βιολιών.

Η Janna Dimont, η Χάσμικ Σαργκυσιάν και η Varvara Merzlova-Peneva θα εμφανιστούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο της Πάφου και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς, στην Πύλη Πάφου στη Λευκωσία. Και οι δύο συναυλίες θα αρχίσουν στις 20:00.

Οι εμφανίσεις εντάσσονται στη σειρά «Μουσική Δωματίου» της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, η οποία δίνει την ευκαιρία στους μουσικούς της να παρουσιάσουν διαφορετικές πτυχές της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας, μέσα από μικρότερα οργανικά σύνολα και ιδιαίτερες μουσικές συνεργασίες.

Η μαγεία τριών βιολιών επί σκηνής

Η πρώτη συναυλία της σειράς είναι αφιερωμένη σε έναν ασυνήθιστο συνδυασμό οργάνων: τρία βιολιά που συνομιλούν μουσικά, δημιουργώντας έναν πλούσιο κόσμο ηχοχρωμάτων, μελωδιών και εκφραστικών αντιθέσεων.

Σε αντίθεση με τα πιο συνηθισμένα σύνολα μουσικής δωματίου, το τρίο βιολιών στηρίζεται στην αλληλεπίδραση τριών οργάνων της ίδιας οικογένειας και του ίδιου ηχητικού εύρους, αναδεικνύοντας τις λεπτές διαφοροποιήσεις στην ερμηνεία, τη δυναμική και τη μουσική φρασεολογία.

Η Janna Dimont, η Χάσμικ Σαργκυσιάν και η Varvara Merzlova-Peneva καλούνται να αναδείξουν αυτή την ιδιαίτερη μουσική σχέση, συνδυάζοντας τη δεξιοτεχνία με την ευαισθησία και την αρμονική συνύπαρξη των τριών οργάνων.

Έργα δεξιοτεχνίας και εκλεπτυσμένου λυρισμού

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνθέσεις των Friedrich Hermann, Ernst Spies και Carl Mikuli, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει ένα λιγότερο συνηθισμένο αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον ρεπερτόριο.

Από τον Friedrich Hermann θα παρουσιαστούν το «Καπρίτσιο», έργο 5, η «Σουίτα», έργο 17, και το «Καπρίτσιο», έργο 13.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν το «Rondo de concert», έργο 27, για τρία βιολιά του Ernst Spies και το «Scherzino», έργο 25, του Carl Mikuli.

Οι συνθέσεις αναδεικνύουν τον εκφραστικό πλούτο του συγκεκριμένου μουσικού συνόλου, με εναλλαγές ανάμεσα σε λαμπερές δεξιοτεχνικές στιγμές, λυρικές μελωδίες και απαιτητικούς μουσικούς διαλόγους.

Μέσα από αυτή την επιλογή έργων, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου επιχειρεί να συστήσει στο κοινό μια διαφορετική διάσταση της κλασικής μουσικής, στην οποία η λεπτομέρεια και η αμεσότητα της ερμηνείας αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η μουσική δωματίου στο επίκεντρο

Η σειρά «Μουσική Δωματίου» αποτελεί μια ευκαιρία για το κοινό να γνωρίσει τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου μέσα από διαφορετικά σχήματα και ρεπερτόρια.

Σε ένα πιο ευέλικτο μουσικό περιβάλλον, οι καλλιτέχνες αναδεικνύουν την προσωπική τους ερμηνευτική ταυτότητα, ενώ παράλληλα καλλιεργούν τη μουσική επικοινωνία και τη συνεργασία.

Η επιλογή του τρίο βιολιών για την έναρξη της σειράς υπογραμμίζει τη διάθεση της Ορχήστρας να παρουσιάσει στο κοινό έργα και οργανικούς συνδυασμούς που δεν συναντώνται συχνά στις μεγάλες συμφωνικές συναυλίες.

Πότε και πού θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες

Πάφος

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00

Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, Ανδρέα Γερούδη 27, Πάφος.

Λευκωσία

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00

Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, γωνία Ρηγαίνης και Αρσινόης, Λευκωσία.

Εισιτήρια και δικαιούχοι δωρεάν εισόδου

Η γενική τιμή εισιτηρίου ανέρχεται στα 12 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο κοστίζει 7 ευρώ.

Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες, με την επίδειξη του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.

Δωρεάν είσοδος παρέχεται σε ανέργους, λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και άτομα με αναπηρία.

Για τα άτομα με αναπηρία διατίθεται περιορισμένος αριθμός θέσεων και απαιτείται κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cyso.org.cy, τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη συναυλία, με επισύναψη του σχετικού αποδεικτικού εγγράφου.

Η προπώληση εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.cyso.org.cy, ενώ για τη συναυλία στη Λευκωσία θα διατίθενται εισιτήρια και στο Θέατρο Παλλάς, μιάμιση ώρα πριν από την έναρξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο στο 26 222286 και με το Θέατρο Παλλάς στο 22 410181.

Τη συναυλία στην Πάφο υποστηρίζει ο Δήμος Πάφου.

Με τρία βιολιά να μοιράζονται την ίδια σκηνή, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου προσκαλεί το κοινό σε δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική δεξιοτεχνία, τον εκλεπτυσμένο λυρισμό και τη δύναμη της καλλιτεχνικής συνεργασίας.