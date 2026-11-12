«Καθρεφτισμός»: Ο Άντρος Ευσταθίου επιστρέφει στη Λευκωσία με νέα έκθεση ζωγραφικής

Με τη νέα ατομική του έκθεση ζωγραφικής «Καθρεφτισμός – Mirroring» επιστρέφει στη Λευκωσία ο Άντρος Ευσταθίου, παρουσιάζοντας έργα που διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στη θεατρικότητα, την ανθρώπινη ταυτότητα και την αντίληψη της πραγματικότητας. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 19 Δεκεμβρίου 2026.

Αφετηρία της νέας εικαστικής του πρότασης αποτελεί η γνωστή φράση του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή», την οποία ο καλλιτέχνης προσεγγίζει ως μεταφορά για τη σύγχρονη ζωή, αλλά και ως στοιχείο που διατρέχει την ιστορία της τέχνης και τη δική του δημιουργική πορεία.

Στους πίνακές του, ο θεατρικός χώρος επανέρχεται ως ένα περιβάλλον στο οποίο οι ανθρώπινες μορφές εμφανίζονται άλλοτε ως πρωταγωνιστές και άλλοτε ως θεατές, μετακινούμενες ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους, ταυτότητες και ψυχολογικές καταστάσεις.

Η σκηνή δεν παραμένει σταθερή. Μεταμορφώνεται σε τοπία, εσωτερικούς χώρους ή αφηρημένες συνθέσεις, υποδηλώνοντας ότι η ανθρώπινη παράσταση δεν περιορίζεται στον ορατό κόσμο, αλλά επεκτείνεται και στην εσωτερική εμπειρία.

Ο «καθρεφτισμός» λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα: ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το θέμα του, στον θεατή και την εικόνα, στο παρελθόν και το παρόν. Μορφές και στοιχεία επαναλαμβάνονται, παραμορφώνονται ή διπλασιάζονται, δημιουργώντας μια ένταση ανάμεσα σε όσα αποκαλύπτει η εικόνα και σε όσα αφήνει να εννοηθούν.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ο Ευσταθίου θέτει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, αποδίδουμε νόημα στις εικόνες και υιοθετούμε διαφορετικούς κοινωνικούς και προσωπικούς ρόλους.

Συνδυάζοντας τη θεατρική εικονογραφία με μια διαισθητική και εκφραστική ζωγραφική γλώσσα, επιχειρεί να συνδέσει ιστορικές αφηγήσεις με τη σύγχρονη καθημερινότητα, τοποθετώντας τον θεατή μέσα σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη παράσταση.

Η καλλιτεχνική πορεία του Άντρου Ευσταθίου

Ο Άντρος Ευσταθίου έχει παρουσιάσει το έργο του σε εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, μεταξύ άλλων στην Κύπρο, τη Νέα Υόρκη, τις Βρυξέλλες και τη Γενεύη.

Έχει πραγματοποιήσει σπουδές τέχνης στις Ηνωμένες Πολιτείες και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στις Καλές Τέχνες από το University of Northampton το 2004.

Τα τελευταία χρόνια εκπροσωπείται στην Ελβετία από την γκαλερί ArtGentharius.

Πληροφορίες

Έναρξη: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 | Διάρκεια: Έως 19 Δεκεμβρίου 2026

Διεύθυνση: Χύτρων 30, Μέγαρο Τοφάρκο, 1075 Λευκωσία

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή. 11:00 – 13:00 και 16:00 – 19:00, Σάββατο. 10:30 – 13:00

Τηλ.: 22300150 / 22300100

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