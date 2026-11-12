«Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας»: Η Humart ανεβάζει στην Κύπρο θεατρική παράσταση βασισμένη σε έργο του Édouard Louis

Για πρώτη φορά στην Κύπρο παρουσιάζεται θεατρική μεταφορά έργου του Γάλλου συγγραφέα Édouard Louis, μέσα από την παραγωγή «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» της Humart. Τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία υπογράφει ο Κώστας Σιλβέστρος, ενώ επί σκηνής βρίσκεται ο Ανδρέας Κούτσουμπας.

Η παράσταση, που θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο σε Λευκωσία και Λεμεσό, βασίζεται στο αυτοβιογραφικό έργο του Louis και αφηγείται την ιστορία της μητέρας του, μιας γυναίκας που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της αντιμέτωπη με τη φτώχεια, την ταξική ανισότητα και την πατριαρχική καταπίεση, προτού αποφασίσει να διεκδικήσει την ελευθερία της.

Ο Édouard Louis, μία από τις αναγνωρίσιμες φωνές της σύγχρονης γαλλικής λογοτεχνίας, αντλεί συστηματικά υλικό από την προσωπική και οικογενειακή του ιστορία, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές συνθήκες διαμορφώνουν τις ανθρώπινες ζωές.

Στο «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας», η προσωπική αφήγηση γίνεται αφετηρία για μια ευρύτερη διερεύνηση των κοινωνικών περιορισμών που επιβάλλονται στις γυναίκες, ιδιαίτερα σε εκείνες που προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα.

Μέσα από τη ματιά του γιου της, η ιστορία της μητέρας του Louis αποτυπώνει τη σταδιακή μετάβαση από την υποταγή στην αυτοδιάθεση. Η απόφασή της να εγκαταλείψει, σε ηλικία 44 ετών, τη ζωή που την κρατούσε εγκλωβισμένη αποτελεί τον πυρήνα του έργου.

«Για μεγάλο μέρος της ζωής της η μητέρα μου έζησε μες στη φτώχεια και την ανάγκη, στο περιθώριο, τσακισμένη και πολλές φορές ταπεινωμένη από τη βία των αντρών», γράφει ο συγγραφέας, περιγράφοντας τη διπλή καταπίεση που βίωνε λόγω της κοινωνικής της τάξης και του φύλου της.

«Κι όμως, μια μέρα, στα σαράντα τέσσερά της, εξεγέρθηκε ενάντια σε αυτή τη ζωή, έφυγε, και σιγά σιγά θεμελίωσε την ελευθερία της. Το βιβλίο είναι η ιστορία αυτής της μεταμόρφωσης», σημειώνει.

Η σκηνική προσέγγιση του Κώστα Σιλβέστρου επιχειρεί να αναδείξει τη συνύπαρξη της προσωπικής μνήμης με τη συλλογική εμπειρία, εξετάζοντας τις αθέατες μορφές βίας, τους κοινωνικούς ρόλους και τη δυνατότητα του ανθρώπου να αλλάξει τη ζωή του.

Οι συντελεστές

Τη μετάφραση υπογράφει η Στέλα Ζουμπουλάκη, τα σκηνικά και τα κοστούμια η Κωνσταντίνα Ανδρέου, τον σχεδιασμό φωτισμών ο Βασίλης Πετεινάρης και τη μουσική ο Κωνσταντίνος Αυγουστή.

Τα γραφικά είναι του Δημήτρη Σωτηρίου, οι φωτογραφίες του Δημήτρη Λούτσιου και η τεχνική υποστήριξη του Αχιλλέα Μουσκή. Τη διεύθυνση παραγωγής έχει ο Σταύρος Σταύρου, με βοηθό παραγωγής την Άντρη Ηρακλέους.

Παραστάσεις και εισιτήρια

Λευκωσία: Σατιρικό Θέατρο, Κάτω Σκηνή (Υπόγειο), στις 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου 2026.

Οι παραστάσεις αρχίζουν στις 20:00, ενώ στις 13 και 20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν δύο παραστάσεις, στις 17:30 και στις 20:00.

Λεμεσός: Ξυδάδικο, στις 28 και 29 Δεκεμβρίου 2026, στις 20:00.

Εισιτήρια: €15 κανονικό και €12 μειωμένο, μέσω SoldOut Tickets.

Πληροφορίες: 99 839556.