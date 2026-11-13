«Πουλιά της Κύπρου»: Έκθεση φωτογραφίας του Βάσου Βασιλείου στον Στρόβολο

Την ατομική έκθεση φωτογραφίας του Βάσου Βασιλείου, με τίτλο «Πουλιά της Κύπρου», παρουσιάζουν ο Δήμος Στροβόλου και ο Φωτογραφικός Όμιλος Δήμου Στροβόλου.

Η έκθεση, που έχει ως θέμα την ορνιθοπανίδα της Κύπρου, θα φιλοξενηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου από τις 25 έως τις 27 Νοεμβρίου 2026.

Ο Βάσος Βασιλείου είναι μέλος του Φωτογραφικού Ομίλου Δήμου Στροβόλου και μέσα από την έκθεση στρέφει τον φωτογραφικό του φακό στα πουλιά του νησιού.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 19:00, από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χρίστο Σενέκη.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Πληροφορίες

Χώρος: Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου.

Εγκαίνια: Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00.

Ώρες επισκέψεων: Πέμπτη 26 και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, 10:00–13:00 και 16:00–20:00.