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«Αφορμές»: Ο ΘΟΚ ανοίγει τη συζήτηση για την εξουσία και τη δημοσιογραφία με αφετηρία το «Φροστ/Νίξον»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 12.11.2026 17:05
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Η νέα δράση του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου εγκαινιάζεται την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, με ανοιχτή συζήτηση μετά την παράσταση «Φροστ/Νίξον», σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου.

Έναν νέο κύκλο συζητήσεων με τίτλο «#Αφορμές» εγκαινιάζει ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ), επιδιώκοντας να δημιουργήσει έναν χώρο διαλόγου ανάμεσα στο θέατρο, τους δημιουργούς και το κοινό.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30, στη Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους», μετά την παράσταση «Φροστ/Νίξον» του Πήτερ Μόργκαν, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου.

Με αφετηρία το έργο, η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε ζητήματα πολιτικής εξουσίας, λογοδοσίας και δικαιοσύνης, στη σχέση δημοσιογραφίας και πολιτικής, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο το θέατρο συνομιλεί με την Ιστορία και προσφέρει νέες αναγνώσεις γεγονότων που εξακολουθούν να απασχολούν τη δημόσια ζωή.

Κεντρικοί προσκεκλημένοι θα είναι ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, δικηγόρος, καθηγητής και κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και πρόεδρος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ο Παύλος Παύλου, δημοσιογράφος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, και ο Παντελής Βουτουρής, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΘΟΚ και ομότιμος καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης ο σκηνοθέτης Ανδρέας Αραούζος και οι συντελεστές της παράστασης, ενώ τον συντονισμό θα αναλάβει η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΘΟΚ, Μαρίνα Μαλένη.

Μέσα από τη δράση «#Αφορμές», ο ΘΟΚ επιδιώκει να επεκτείνει τη θεατρική εμπειρία πέρα από τη διάρκεια της παράστασης, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις και να προσεγγίσει τα θέματα των έργων από διαφορετικές οπτικές.

Πληροφορίες

Πότε: Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, στις 20:30, 

Που: Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους». 

Η συζήτηση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Φωτογραφία: Νίκος Μυλωνάς

Tags

Εξουσία
ΘΟΚ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Νέα Σκηνή ΘΟΚ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
«Αφορμές»
«Φροστ/Νίξον»
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