«Από τη Βενετία στην Κύπρο»: Μουσική συνάντηση στο Κάστρο Κολοσσίου

Μια μουσική διαδρομή από το ιταλικό μπαρόκ μέχρι τη σύγχρονη κυπριακή δημιουργία παρουσιάζεται την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στο Κάστρο Κολοσσίου, στο πλαίσιο του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ του Δήμου Κουρίου.

Η συναυλία «Από τη Βενετία στην Κύπρο: Φύση, Μνήμη και Μεσαιωνικοί Αντίλαλοι» φέρνει στη σκηνή την Ιταλίδα φλαουτίστα Luisa Sello και την Commandaria Orchestra του Κυπριακού Οινομουσείου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Δρ. Francis Guy.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Antonio Vivaldi, Carlo Corazza, Άλκη Μπαλτά, Σόλωνα Μιχαηλίδη και Valter Sivilotti, αναδεικνύοντας τις σχέσεις ανάμεσα στη φύση, τη λαϊκή μουσική παράδοση και την ιστορική μνήμη της Ιταλίας και της Κύπρου.

Ανάμεσα στα έργα που θα παρουσιαστούν είναι το κοντσέρτο «Il Gardellino» («Η καρδερίνα») του Vivaldi, στο οποίο το φλάουτο μιμείται το κελάηδημα του πουλιού, καθώς και το «Maravee» του Carlo Corazza, μια σουίτα βασισμένη σε λαϊκά μουσικά θέματα της περιοχής του Φριούλι.

Η λέξη «maravee», στη φριουλανική γλώσσα, παραπέμπει στον θαυμασμό και την έκπληξη, έννοιες που διατρέχουν τη μουσική προσέγγιση της συναυλίας.

Από τις ιταλικές μελωδίες στην κυπριακή παράδοση

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν δύο έργα Κυπρίων συνθετών.

Η «Κυπριακή Σουίτα» του Άλκη Μπαλτά αντλεί το μουσικό της υλικό από παραδοσιακές μελωδίες της συλλογής «Κυπριακή λαϊκή Μούσα» του Θεόδουλου Καλλίνικου, ενώ το «Στο γάμο του χωριού» του Σόλωνα Μιχαηλίδη, γραμμένο το 1934, αποτελεί ένα συμφωνικό σκίτσο για φλάουτο και έγχορδα.

Τους δύο συνθέτες συνδέει και η σχέση δασκάλου και μαθητή. Ο Μιχαηλίδης είχε παροτρύνει τον Μπαλτά να ενορχηστρώσει την «Κυπριακή Σουίτα» και διηύθυνε την πρώτη ορχηστρική εκτέλεσή της το 1969.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν το κοντσέρτο για φλάουτο σε φα μείζονα, έργο 10, αρ. 5, του Vivaldi και το «L’incantesimo della luna nuova» του Valter Sivilotti.

Η μουσική συναντά την ιστορία του Κολοσσίου

Η επιλογή του Κάστρου Κολοσσίου ως χώρου της συναυλίας συνδέεται με τον ιστορικό χαρακτήρα του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ, το οποίο αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μέσα από τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες.

Το κάστρο, ιστορική έδρα της Μεγάλης Κομμανταρίας των Ιωαννιτών ιπποτών, συνδέεται άμεσα με την παράδοση της Κουμανταρίας, από την οποία έχει αντλήσει το όνομά της και η Commandaria Orchestra.

Η βενετική παρουσία στην Κύπρο, από το 1489 έως το 1571, αποτελεί την ιστορική αφετηρία της συναυλίας, παρότι τα έργα του προγράμματος προέρχονται από μεταγενέστερες μουσικές περιόδους.

Η Commandaria Orchestra ιδρύθηκε το 2009 από το Κυπριακό Οινομουσείο και έχει αναπτύξει συναυλιακή δραστηριότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με έμφαση στη σύνδεση της μουσικής με την ιστορία και την πολιτιστική μνήμη.

Η Luisa Sello διαθέτει διεθνή συναυλιακή και διδακτική πορεία, με συνεργασίες με τη Σκάλα του Μιλάνου και καλλιτέχνες όπως οι Riccardo Muti και Trevor Pinnock, καθώς και εμφανίσεις στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Έργα των Corazza και Sivilotti που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα έχουν γραφτεί ειδικά για την ίδια.

Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Κύπριος μαέστρος και μουσικολόγος Francis Guy, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής της Commandaria Orchestra.

Πληροφορίες

Πότε: Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00,

Πού: Κάστρο Κολοσσίου. Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Δήμου Κουρίου.

Είσοδος ελεύθερη.