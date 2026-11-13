«Έντα Γκάμπλερ»: Το διαχρονικό δράμα του Ίψεν σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη

Το ψυχολογικό δράμα «Έντα Γκάμπλερ» (Hedda Gabler) του Χένρικ Ίψεν παρουσιάζεται σε μετάφραση και σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη, με μια επταμελή ομάδα ηθοποιών.

Γραμμένο στα τέλη του 19ου αιώνα, το έργο εξακολουθεί να συνομιλεί με τη σύγχρονη πραγματικότητα, εξετάζοντας τις κοινωνικές προσδοκίες, τις σχέσεις εξουσίας και τα όρια της προσωπικής ελευθερίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Έντα, μια γυναίκα που επιστρέφει από το γαμήλιο ταξίδι της σε μια ζωή η οποία, σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής, διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά της ευτυχίας και της ασφάλειας. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα κρύβεται μια βαθιά αίσθηση εγκλωβισμού.

Αδυνατώντας να συμφιλιωθεί με τη ζωή που έχει επιλέξει, η ηρωίδα αναζητά τρόπους να αποκτήσει έλεγχο τόσο πάνω στις προσωπικές της επιλογές όσο και στους ανθρώπους που την περιβάλλουν. Η επιθυμία, η ζήλια, ο φόβος και η ανάγκη για εξουσία διαμορφώνουν ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων, στο οποίο κάθε απόφαση έχει συνέπειες.

Μέσα από την ιστορία της Έντα, ο Ίψεν διερευνά την απόσταση ανάμεσα στις κοινωνικές συμβάσεις και τις προσωπικές επιθυμίες, θέτοντας ερωτήματα για το τίμημα της ελευθερίας και την ανάγκη του ανθρώπου να καθορίζει τη μοίρα του.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τη συγγραφή του, το έργο διατηρεί την επικαιρότητά του, καθώς οι συγκρούσεις της ηρωίδας με το περιβάλλον της παραπέμπουν σε διαχρονικά ζητήματα ταυτότητας, αυτοδιάθεσης και κοινωνικής πίεσης.

Οι συντελεστές

Τη μετάφραση, τη σκηνοθεσία και τον σχεδιασμό φωτισμού υπογράφει ο Αντρέας Χριστοδουλίδης, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια σχεδιάζει ο Σταύρος Αντωνόπουλος.

Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Ευαγγελία Ονουφρίου και δεύτερος βοηθός σκηνοθέτη ο Γιώργος Ζενιέρης. Την κατασκευή του σκηνικού ανέλαβε ο Αδάμος Στυλιανού και τη ζωγραφική εκτέλεση ο Martin Meason.

Τη φωτογράφηση υπογράφει ο Δημήτρης Βαττής και τον σχεδιασμό της αφίσας ο Γιάννος Χριστοφόρου.

Ερμηνεύουν, με αλφαβητική σειρά, οι Ειρήνη Καραγιώργη, Έκτορας Κουσιάππας, Βασιλίκη Κυπραίου, Ευαγγελία Ονουφρίου, Νικολίνα Παπαναστασίου, Σταύρος Χατζαντριάν και Χριστόφορος Χριστοφόρου.

Πληροφορίες

Η πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026.

Οι τακτικές παραστάσεις πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 20:30 και κάθε Κυριακή στις 19:00.

Εισιτήρια: Ticketmaster.cy

Πληροφορίες και κρατήσεις: 22 348203

Κύριος χορηγός είναι το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.