«Sanctuary of Calliope»: Η Λία Χαράκη μετατρέπει το PSI Foundation σε χώρο βιωματικής τέχνης

Μια διαφορετική προσέγγιση της εκθεσιακής εμπειρίας προτείνει η Λία Χαράκη με το «Sanctuary of Calliope», που θα παρουσιαστεί στο PSI Foundation στη Λεμεσό από τις 21 Νοεμβρίου 2026 έως τις 17 Ιανουαρίου 2027.

Η έκθεση, την οποία διοργανώνει το PSI Foundation σε συνεργασία με την PELMA, συγκεντρώνει έργα και καλλιτεχνικές πρακτικές που αναπτύχθηκαν μέσα από περισσότερα από 25 χρόνια έρευνας της Χαράκη στον χώρο της περφόρμανς και της διεπιστημονικής δημιουργίας.

Αντί για μια συμβατική έκθεση, όπου ο επισκέπτης περιορίζεται στην παρατήρηση των έργων, το «Sanctuary of Calliope» διαμορφώνεται ως ένα βιωματικό περιβάλλον που προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει μέσα από την κίνηση, τον ήχο, την ακρόαση και τις αισθήσεις.

Η Καλλιόπη ως σύμβολο μεταμόρφωσης

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στην Καλλιόπη, τη Μούσα της επικής ποίησης στην αρχαία ελληνική μυθολογία, την οποία η Χαράκη επαναπροσεγγίζει ως σύμβολο διαίσθησης, ευαλωτότητας, ενσυναίσθησης, ανάπαυσης και μεταμόρφωσης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η έκθεση δεν επιβάλλει μια προκαθορισμένη διαδρομή ούτε έναν συγκεκριμένο τρόπο ανταπόκρισης. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, να παρατηρούν, να σταματούν ή να ακούν, διαμορφώνοντας τη δική τους εμπειρία μέσα στον χώρο.

Στον πυρήνα του εγχειρήματος βρίσκεται η καλλιτεχνική φιλοσοφία της Χαράκη «Living as a Creative Practice» («Η ζωή ως δημιουργική πρακτική»), η οποία αντιμετωπίζει την καθημερινή ύπαρξη ως πεδίο δημιουργικότητας.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η έκθεση διερευνά διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το σώμα, η αντίληψη και η ανθρώπινη επαφή μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία καλλιτεχνικής έκφρασης και προσωπικού αναστοχασμού.

Μια συλλογική καλλιτεχνική διαδικασία

Η Λία Χαράκη υπογράφει τη σύλληψη, τη δραματουργία, τη σκηνοθεσία, τα έργα και τις καλλιτεχνικές πρακτικές της έκθεσης, καθώς και τη χωρική της διαμόρφωση και την επιμέλεια του παράλληλου προγράμματος.

Στην καλλιτεχνική ομάδα της PELMA συμμετέχουν ο Γιάννης Χριστοφίδης στη σύνθεση και τον σχεδιασμό ήχου, η Έρικα Χαραλάμπους ως σύμβουλος σύλληψης και δραματουργίας και υπεύθυνη επιμελητικών κειμένων, και η Ελένη Ιωάννου στον σχεδιασμό της περφόρμανς.

Στις περφόρμανς συμμετέχουν οι Georgia Andreou, Magda Argyridou, Yiolanda Christodoulou, Lia Haraki, Marios Ioannou, Michalis Koromias, Svetlana Sara Lazarevic, Arianna Marcoulides, Belinda Papavasiliou και Konstantina Skalionta.

Την οπτική ταυτότητα και τον σχεδιασμό του καταλόγου υπογράφει η Δέσποινα Κανναούρου, ενώ την τεχνική διεύθυνση έχει ο Γιάγκος Χατζηγιάννης και τη διαχείριση του έργου ο Lex Gregoriou.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης παράλληλο πρόγραμμα δράσεων, με τη συμμετοχή των Ελεάνας Αλεξάνδρου, Βασιλείας Αναξαγόρου, Έρικας Χαραλάμπους, Χρίστου Χατζηχρίστου και Λίας Χαράκη.

Ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθούν από την Ελεάνα Αλεξάνδρου, την Έρικα Χαραλάμπους, τον PASHIAS και τη Λία Χαράκη. Περισσότερες πληροφορίες για τις παράλληλες εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν από το PSI Foundation.

Στο PSI Foundation, η έκθεση παρουσιάζεται υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Danila Parniouk και την επιμέλεια του Dimitri Ozerkov.

Η πραγματοποίηση της έκθεσης και η έκδοση του συνοδευτικού καταλόγου υποστηρίζονται από την Exness, ενώ το έργο «The Phoenix Smells of Onion», που περιλαμβάνεται στην έκθεση, έχει λάβει στήριξη από το πρόγραμμα «Πολιτισμός» του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Πληροφορίες

Χώρος: PSI Foundation, Συνεργατισμού 27, Λεμεσός

Διάρκεια: 21 Νοεμβρίου 2026 – 17 Ιανουαρίου 2027

Εγκαίνια: Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 18:00–22:00

Ώρες λειτουργίας: Σάββατο και Κυριακή, 16:00–21:00

Κλειστά: 26–27 Δεκεμβρίου και 2–3 Ιανουαρίου

Είσοδος: Ελεύθερη, χωρίς κράτηση. Η είσοδος γίνεται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.