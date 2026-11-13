«Moving Images, Moving Minds»: Ο παιδικός κινηματογράφος στο επίκεντρο διεθνούς συμποσίου στη Λευκωσία

Το παρόν και το μέλλον του παιδικού κινηματογράφου, η κινηματογραφική παιδεία και οι προκλήσεις που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκονται στο επίκεντρο του 2ου Διεθνούς Συμποσίου CIFEJ «Moving Images, Moving Minds: Children’s Cinema at the Crossroads of Innovation, Resilience and the Future», που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2026.

Η διοργάνωση φέρνει στην Κύπρο επαγγελματίες του κινηματογράφου, ερευνητές και εκπροσώπους πολιτιστικών και εκπαιδευτικών θεσμών από την Ελλάδα και άλλες χώρες, επιδιώκοντας να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο για τον ρόλο της κινηματογραφικής δημιουργίας στη ζωή των παιδιών και των νέων.

Το Συμπόσιο διοργανώνεται από το Διεθνές Κέντρο Ταινιών για Παιδιά και Νέους (CIFEJ) και το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, με τη στήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου, μέσω του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Λευκωσία και της Εθνικής Επιτροπής UNESCO Κύπρου, ενώ επιστημονικός υποστηρικτής είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Από την κινηματογραφική παιδεία στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι εργασίες του Συμποσίου θα επικεντρωθούν στις δυνατότητες και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κινηματογράφου για παιδιά και νέους, εξετάζοντας ζητήματα δημιουργικότητας, καινοτομίας, πολιτιστικών ανταλλαγών και ανάπτυξης του κοινού.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη Μεσόγειο ως χώρο πολιτιστικής συνάντησης και συνεργασίας, αλλά και στις προοπτικές που δημιουργούνται για την παραγωγή και τη διανομή παιδικών ταινιών σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Για την Κύπρο, η διοργάνωση αποτελεί συνέχεια μιας συνεργασίας που ξεκίνησε πριν από περίπου μία δεκαετία, όταν το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών αποφάσισε, με την παρότρυνση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, να αναπτύξει δράσεις κινηματογραφικής παιδείας για παιδιά και νέους. Το CIFEJ υπήρξε ο πρώτος διεθνής οργανισμός με τον οποίο επιδίωξε να συνδεθεί.

Το Συμπόσιο της Λευκωσίας αποτελεί συνέχεια της πρώτης διοργάνωσης, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 2025. Από την ίδια χρονιά, η έδρα του CIFEJ βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα, με τη φιλοξενία του ΕΚΚΟΜΕΔ.

Δύο ημέρες ομιλιών και συζητήσεων

Η πρώτη ημέρα του Συμποσίου, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, θα φιλοξενηθεί στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.Μετά την τελετή έναρξης και τους χαιρετισμούς των διοργανωτών και των υποστηρικτών, θα πραγματοποιηθούν δύο κεντρικές ομιλίες.

Ο Βασίλης Κ. Καραμητσάνης θα μιλήσει με θέμα «Ο κινηματογράφος για παιδιά και νέους στη Μεσόγειο: Χτίζοντας γέφυρες πολιτισμού και συνεργασίας», ενώ ο δρ Λογγίνος Παναγή θα αναπτύξει το θέμα «Η αποτύπωση διαγενεακών μετατραυματικών εμπειριών στον παιδικό κινηματογράφο».

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, οι εργασίες θα μεταφερθούν στο Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, όπου θα πραγματοποιηθούν δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.

Η πρώτη, με τίτλο «Το μέλλον του παιδικού κινηματογράφου: Δημιουργικότητα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες», θα εξετάσει τις αλλαγές που επιφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην κινηματογραφική δημιουργία.

Η δεύτερη, «Ο παιδικός κινηματογράφος στη Μεσόγειο και πέρα από αυτήν: Πολιτιστικές ανταλλαγές, βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη κοινού», θα επικεντρωθεί στις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας και στη δημιουργία νέων προοπτικών για τον κινηματογράφο που απευθύνεται σε νεανικά κοινά.

Προβολές ταινιών από τέσσερις χώρες

Της διοργάνωσης προηγήθηκε, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, κύκλος τεσσάρων ειδικών κινηματογραφικών προβολών στο Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών. Την επιλογή των ταινιών ανέλαβαν οργανισμοί-μέλη του CIFEJ από την Ινδία, την Ελλάδα, την Τυνησία και την Κίνα, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικές προσεγγίσεις του παιδικού κινηματογράφου.

Ένα διεθνές δίκτυο για τον κινηματογράφο των παιδιών

Το Διεθνές Κέντρο Ταινιών για Παιδιά και Νέους (CIFEJ) ιδρύθηκε το 1955 υπό την αιγίδα της UNESCO και αποτελεί διεθνές δίκτυο επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό τομέα για παιδιά και νέους. Διατηρεί επιχειρησιακές σχέσεις με την UNESCO και συμβουλευτικό καθεστώς στην UNICEF.

Το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, που δραστηριοποιείται στη Λευκωσία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αναπτύσσει δράσεις στους τομείς της πολιτιστικής παιδείας, της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και της διαφύλαξης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, με ιδιαίτερη παρουσία και στην παραδοσιακή μουσική και τον χορό.

Μέσα από το Συμπόσιο, οι διοργανωτές επιδιώκουν να ενισχύσουν τη δικτύωση των κυπριακών φορέων με επαγγελματίες και οργανισμούς του εξωτερικού, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες και μεγαλύτερη συμμετοχή της Κύπρου στον διεθνή διάλογο για τον παιδικό κινηματογράφο.

Πληροφορίες

2ο Διεθνές Συμπόσιο CIFEJ

Πότε: 16 και 17 Νοεμβρίου 2026

Πού:

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία

Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, Λευκωσία

Είσοδος: Ελεύθερη για το κοινό

Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλική

Πληροφορίες: 99435754 (Δώρος Δημητρίου)