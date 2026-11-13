Η αρχαιοελληνική μυθολογία μέσα από τη ζωγραφική του Ανδρέα Καρούσιου

Με πηγή έμπνευσης τον κόσμο της αρχαιοελληνικής μυθολογίας επιστρέφει στην Γκαλερί Γκλόρια ο εικαστικός Ανδρέας Καρούσιος, παρουσιάζοντας τη νέα του ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Αρχαιοελληνική Μυθολογία».

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 19:30, και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.

Μέσα από τα έργα του, ο καλλιτέχνης αντλεί εικόνες και αφηγήσεις από τον πλούσιο κόσμο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Θεοί, ήρωες και μυθικά πλάσματα, σκηνές από τα ομηρικά έπη και τις αρχαίες τραγωδίες αποκτούν νέα εικαστική υπόσταση, μέσα από τη χαρακτηριστική ζωγραφική γραφή που έχει αναπτύξει ο Καρούσιος στη διάρκεια της πορείας του.

Χρησιμοποιώντας παστέλ και χρωματιστά μολύβια πάνω σε χαρτί, ο εικαστικός προσεγγίζει τις μυθολογικές αφηγήσεις με τη δική του προσωπική εικαστική γλώσσα, μεταφέροντας μορφές και επεισόδια της αρχαιότητας στο πεδίο της σύγχρονης ζωγραφικής.

Ο Ανδρέας Καρούσιος γεννήθηκε το 1978 στην Αθηένου. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης, στο εργαστήριο του καθηγητή Γ. Γκολφίνου, από όπου αποφοίτησε το 2004 με άριστα. Αναφερόμενος στο έργο του Καρούσιου με αφορμή παλαιότερη έκθεσή του, ο εικαστικός Σάββας Χριστοδουλίδης είχε επισημάνει:

«Το έργο του Καρούσιου αποτελεί κεφάλαιο στην ιστορία της ζωγραφικής του τόπου. Μαζί με λίγους άλλους συγχρόνους του, διακηρύττει με σθένος και εκφράζει με προσήλωση την ιερότητα της πρακτικής που λέγεται ζωγραφική».

Πληροφορίες

Έκθεση: «Αρχαιοελληνική Μυθολογία» – Ανδρέας Καρούσιος

Χώρος: Γκαλερί Γκλόρια, Ζήνωνος Σώζου 3, Λευκωσία

Εγκαίνια: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 19:30

Διάρκεια: 20 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα: 17:30–20:00

Τρίτη–Παρασκευή: 10:30–12:45 και 17:30–20:00

Σάββατο: 10:30–12:45

Πληροφορίες: 22 762605