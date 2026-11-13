«Λυσιστράτη – The Cyprus Edition 3.0»: Ο Αριστοφάνης σε μια δυστοπική Κύπρο

Έτος 2066. Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει μόλις τελειώσει. Διήρκεσε μόνο μία εβδομάδα, αρκετή όμως για να αφήσει πίσω του έναν πλανήτη σε ερείπια και δισεκατομμύρια νεκρούς. Η Κύπρος μπορεί να γλίτωσε από τα άμεσα πυρηνικά πλήγματα, αλλά όχι από τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου.

Σε αυτό το δυστοπικό σκηνικό τοποθετείται η «Λυσιστράτη – The Cyprus Edition 3.0», η νέα παραγωγή της θεατρικής ομάδας «Εν ΛευκώΣία», που παρουσιάζεται στο Flea Theatre, στο Καϊμακλί, από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου 2026.

Με αφετηρία τη μετάφραση του Κώστα Μόντη, ο Γιώργος Κωνσταντίνου υπογράφει τη διασκευή και τη σκηνοθεσία της αριστοφανικής κωμωδίας, μεταφέροντας τη διαχρονική αντιπολεμική της σάτιρα σε μια μελλοντική κυπριακή πραγματικότητα.

Οι γυναίκες επαναστατούν

Η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, ένα έργο που γράφτηκε πριν από περίπου 2.400 χρόνια, επιστρέφει με κυπριακή διάλεκτο, ανατρεπτικό χιούμορ και σατιρική διάθεση.

Στον πυρήνα της παραμένει η γυναικεία εξέγερση απέναντι στον παραλογισμό του πολέμου. Οι γυναίκες αποφασίζουν να αναλάβουν δράση, χρησιμοποιώντας τον ερωτισμό και την αποχή από τις σεξουαλικές σχέσεις ως μέσα πίεσης για την επίτευξη της ειρήνης.

Η διασκευή αξιοποιεί το τολμηρό χιούμορ του Αριστοφάνη για να σχολιάσει την κατάχρηση της εξουσίας, τις σχέσεις των δύο φύλων, τις κοινωνικές αντιφάσεις και την ανθρώπινη τάση προς την αυτοκαταστροφή.

Το αρχαίο κείμενο συναντά έτσι μια μεταπυρηνική Κύπρο, σε ένα μέλλον που, παρά την υπερβολή της θεατρικής σάτιρας, παραπέμπει σε σύγχρονες ανησυχίες για τον πόλεμο και τις συνέπειές του.

Η παράσταση

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι Αθηνά Αντωνοπούλου (Λυσιστράτη), Κωνσταντίνος Μιραλλάης (Κινυσίας), Joanna Ευγενίου (Μυρίνη), Λιάνα Χριστοδούλου Πεττεμερίδου (Ευριδίκη), Πωλέτ Πεττεμερίδου (Κλεονίκη), Χάρης Αντωνιάδης (Πρόβουλος), Μάκης Κωνσταντίνου (Βρασίδας και μωρό), Ρένος Διανέλλος (Φαιδρίας), Βίκυ Παπαδοπούλου (Λαμπιτώ), Έλενα Ασπρή (Έλενα Παφίτισσα), Εύη Ιεροδιακόνου (Αντιόπη), Ελένη Λύρα (Ελένη και Αναξαγόρας), Αντώνης Πολυκάρπου (Κήρυκας) και Χαραλαμπία Μιλτιάδους (Χαραλαμπία και Αριστογείτων).

Τη μετάφραση υπογράφει ο Κώστας Μόντης, τη διασκευή και σκηνοθεσία ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ενώ δεύτερη σκηνοθέτρια είναι η Χαρά Λαμπριανίδου. Τα κοστούμια επιμελείται η Νάνσυ Θωμαΐδου και τον ήχο και τους φωτισμούς ο Ανδρέας Ζαρής.

Η παραγωγή πραγματοποιείται από τη θεατρική ομάδα «Εν ΛευκώΣία», σε συνεργασία με άτυπη ομάδα νέων, στο πλαίσιο των Πρωτοβουλιών Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Η παράσταση συμμετέχει στο 39ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.

Πληροφορίες

Χώρος: Flea Theatre, Γιάννη Κορομία 2, Καϊμακλί, Λευκωσία

Παραστάσεις:

Τρίτη 17 Νοεμβρίου, 18:00 – Avant Première

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, 19:30 – Επίσημη πρεμιέρα

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, 19:30

Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 19:30

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, 19:30

Εισιτήριο: €10

Κρατήσεις και πληροφορίες: 99582368

Καταλληλότητα: Άνω των 18 ετών (18+)